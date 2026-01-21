まさに“浦和を背負う”…8万8000円の新商品に大反響「ヤバいなこれ」「凄いことするな」「恐るべし」
浦和レッズは20日、クラブオンラインショップで「URAWA REDSランドセル」を受注販売すると発表した。価格は8万8000円(税込)。受注期間は2026年1月21日(水)18時から5月17日(日)22時までとなる。
浦和のエンブレムが入ったランドセルはブラックをベースとし、アクセントとしてクラブカラーの赤を採用。金具は全てブラックで統一されている。
クラブは公式サイトで「本製品は、埼玉県川口市に工房を構える樋口鞄工房の職人が、一つひとつ丁寧に手作業で仕上げる、浦和レッズのオリジナリティを詰め込んだ限定モデルです。6年間毎日使い、寄り添い続けるものだからこそ、デザインはシンプルでシックに。その中に、クラブカラーやディテールなど、浦和レッズらしさを散りばめ、成長とともに自然に馴染む佇まいに仕上げました」と紹介した。
ランドセルが届くのは2026年12月から2027年1月頃の予定。選手が直接ランドセルを渡す「ランドセル贈呈式」に購入者全員を招待する。贈呈式に参加しない場合は郵送になるという。
クラブが公式X(@REDSOFFICIAL)で告知すると、「カッコいい!」「ナイスデザイン!」「絶対人気出る」「商品も企画もめちゃくちゃいい」「浦和(のランドセル)を背負う責任」「英才教育すぎる」「ヤバいなこれ」「凄いことするなー」「恐るべしレッズ物販」「うらやましい」「これでもう1回小学校通いたい」などの声が上がり、大きな反響を呼んだ。
【1/21(水)18時】『URAWA REDSランドセル』受注販売開始!— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) January 20, 2026
埼玉県川口市に工房を構える樋口鞄工房の職人が、一つひとつ丁寧に手作業で仕上げる、浦和レッズのオリジナリティを詰め込んだ限定モデル♦️… pic.twitter.com/DKS923u6q8