【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月19日〜1月25日｜総合運＆恋愛運TOP３
『切り替えていくものがあるでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
「区切り」が見えてきて、これ以上続けても無理だなとか、目的を変更しようと思うものが出てきます。その決断は周囲の説得も効かないでしょう。仕事や公の場では抱えていくものを極端に減らします。周りの人のことを面倒見る余裕がなく、とにかく自分のことに力を入れていきたいようです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分を良く見せれば見せるほど、相手の気持ちが離れてしまいます。そもそも相手の好みが認識しているものと合っているか、を考える必要があるでしょう。シングルの方は、人間観察を頻繁にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の恋愛観を絶対に曲げない時です。
｜時期｜
1月27日 達成 ／ 2月1日 切れる縁がある
｜ラッキーアイテム｜
ストラップ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞