スッキリ感のあるボディラインへ。１日３セット【一気にお腹＆下半身が引き締まる】簡単習慣
スッキリ感のあるボディラインを手に入れるには、お腹も下半身も引き締めたいという方は少なくないでしょう。そこでおすすめの簡単エクササイズが初心者でも実践しやすい【バードアンドドッグ】です。そして、このバードアンドドッグの効果をさらに高める方法の１つが、動きと呼吸を連動させて行うピラティスのやり方を採り入れて実践することになります。
バードアンドドッグ
（１）腰幅に脚を開いて四つん這いになり、一旦息を吸って、息を吐きながら右腕と左脚を同時に床と水平になるまで伸ばす
（２）息を吸いながら、お腹を丸めるように右腕と左脚を曲げる
（３）息を吐きながら、（１）の状態に戻す
※（２）、（３）を３回繰り返します
反対側も同様に行って１セットとし、“１日あたり３セットを目標”に実践します。なお、ポーズをキープをするのが難しい方は床に手をついたまま実践してOKです。また、姿勢キープ時に腰が開いてしまうのはNG。期待する効果をきちんと得るためにも、「腰の位置は床に対して常に水平をキープしておくこと」を心がけてくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞