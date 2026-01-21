a子、TVアニメ『ダーウィン事変』ED主題歌「Turn It Up」本日リリース＆MV公開
a子が、配信シングル「Turn It Up」を本日リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。
本楽曲は、TVアニメ『ダーウィン事変』のエンディング主題歌で、アニメ作品のために書き下ろされた。現代社会が抱える様々な問題を、ジャズ、ロック、ポップといったジャンルを組み合わせたサウンドで外包した“音楽のるつぼ”といえる楽曲に仕上がったという。
山田健人が監督をつとめたMVは、非日常的な空間でa子がパフォーマンスしており、クールだがどこか不思議な世界観を感じられる内容になっているとのこと。
また、リリースを記念して期間内に音楽ストリーミングサービスで再生し、SNSにシェアすると抽選でa子×ダーウィン事変スペシャルアイテムをプレゼントするキャンペーンを行うことも決定している。
なおa子は、2026年6月に自身初となる全国ツアー＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞の開催も決定している。6月7日開催の北海道・PENNY LANE 24を皮切りに、8月22日の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのファイナルまで全国5都市を巡るツアーとなる。チケットは、現在受付中だ。
■「Turn It Up」
2026年1月21日（水）リリース
配信URL：https://lnk.to/ako_Turn_It_Up
■TVアニメ『ダーウィン事変』
▼放送情報
2026年1月6日（火）24:00よりテレ東系列にて放送
テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：1月6日（火）24:00より
BSテレ東：1月7日（水）24:00より
AT-X：1月9日（金）21:00より
▼配信情報
1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始
▼キャスト情報
チャーリー役：種粼敦美
ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩
リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫
ギルバート・スタイン／バート役：森川智之
ハンナ・スタイン役：佐藤利奈
フィリップ・グラハム／フィル役：上田燿司
ゲイル役：石川界人
レスリー・K・リップマン／少佐役：江頭宏哉
▼スタッフ情報
原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：津田尚克
シリーズディレクター：中山勝一
シリーズ構成：猪爪慎一
キャラクターデザイン：友岡新平
美術監督：野村正信
色彩設計：橋本賢
撮影監督：山田和弘
編集：廣瀬清志
音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子
音響監督：岩浪美和
制作：ベルノックスフィルムズ
製作：「ダーウィン事変」製作委員会
▼楽曲情報
エンディングテーマ：a子「Turn It Up」
▼イントロダクション
なんで、人間だけが特別なの？
アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、
人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、
半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。
１５歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。
平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、
「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！
チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--
「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、
「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。
ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!!
公式HP：https://darwinsincident.net/
公式X（旧：Twitter）： @darwins_anime （https://twitter.com/darwins_anime）
公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@darwinsanime_pr
▼原作情報
〈原作〉 うめざわしゅん 『ダーウィン事変』
〈連載〉 講談社「アフタヌーン」（毎月25日ごろ発売）にて好評連載中！
〈コミックス〉 最新第10巻まで好評発売中！
■＜a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”＞
2026年6月7日（日） 【北海道】PENNY LANE 24
2026年6月13日（土） 【福岡】DRUM Be-1
2026年6月14日（日） 【大阪】サンケイホールブリーゼ
2026年6月21日（日） 【愛知】NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年8月22日（土） 【東京】LINE CUBE SHIBUYA
◆チケット
【北海道、福岡、愛知公演】 スタンディング 6,500円（税込)+ドリンク代別途
【東京、大阪公演】 指定席 7,500円（税込)
一般発売中：https://eplus.jp/ako2026/
◆主催：各地イベンター / 企画・制作 : IRORI Records
◆お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
CREATIVEMAN PRODUCTIONS (東京)：03-3499-6669
マウントアライブ(北海道) 050-3504-8700 <平日11:00〜18:00>
キョードー西日本(福岡) 0570-09-2424
ジェイルハウス（愛知）052-936-6041
