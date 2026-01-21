◾️3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

購入：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD

おてごろ盤（1CD）

すてき盤（初回生産限定／2CD）たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray）

▼CD収録内容

-disc 1：日々-

01.intro

02.weekly

03.シュガースポット

04.bugs

05.婀娜婀娜

06.in your eyes

07.ドレスコード [1/21先行配信]

08.輪廻

09.春一番

10.音になっていくよ

11.わをん

-disc 2：散漫-

01.今日も今日とて remix

02.クランベリージャムをかけて

03.plum

04.パンダガール

05.ホットミルク

06.It’s a piece of cake

07.ねこぜ

08.つくし

09.グローリー

10.Twinkle Little Star

○おてごろ盤（1CD）

価格：\2,500（税込）

品番：WPCL-13738

※CD収録内容は全形態同一です。他形態ではディスクが2枚に分かれていますが、おてごろ盤は1枚にまとめています。

※「おてごろ盤」はブックレットや仕様をシンプルにした入門向けの作品です。はじめての一枚にどうぞ。

○すてき盤（初回生産限定／2CD）

価格：\5,700（税込）

品番：WPCL-13739

初回限定特殊仕様

※CD収録内容は全形態同一です。

※「すてき盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様で、飾っても触っても楽しめる作品です。

○たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray）

価格：\8,800（税込）

品番：WPZL-32269

初回限定特殊仕様

Blu-ray収録内容：「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」※副音声付き

※CD収録内容は全形態同一です。

※「たっぷり盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様。ワンマンライブ映像をたっぷり収録したBlu-rayも付属します。

＜Blu-ray「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」収録内容＞

アイニコイ

クランベリージャムをかけて

東京マーブル

ケダモノのフレンズ

あれが恋だったのかな

bugs

夜になって

1999

FRIDAY KIDS CHINA TOWN

ランデブー

It’s a piece of cake

真白

スローモーション

シュガースポット

U+

つくし

ヘビースモーク

わをん

ねこぜ

weekly

harmonic flight

▼早期予約特典

期間中対象店舗にて「日々散漫」(おてごろ盤 / すてき盤 / たっぷり盤)いずれかをご予約いただいたお客様に先着でカセットテープをプレゼントいたします。

・収録内容：A面 「ホットミルク acoustic ver.」/B面 「シュガースポット acoustic ver.」

・早期予約特典対象期間：2026年1月31日（土）23:59まで

・対象店舗：タワーレコード、Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング等

詳細は各店舗・ECサイトへお問い合わせください。

※ECサイトでご予約の際は必ずご予約いただくカートが対象であることをご確認の上ご予約ください。

※カセットテープは商品と同時のお渡しとなります。

※カセットテープは数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。

▼オリジナル特典

Amazon:メガジャケ

タワーレコード：ステッカー

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：ランチトートバッグ

応援店：ステッカー