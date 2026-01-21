にしな、フルアルバム『日々散漫』より初のワンカメ＆ワンカット撮影に挑戦した「ドレスコード」MV公開
にしなが、2026年3月18日にリリースする3rdフルアルバム『日々散漫』より、「ドレスコード」の先行配信がスタートした。あわせて、MVも公開された。
本楽曲は、恋の終わりを描いた楽曲になっており、シンプルなサウンドで可の書の特徴的な歌声が際立つ一曲に仕上がっているという。
公開されたMVは、メイクをして出かける準備をするにしなの姿をワンカメ・ワンカットで撮影している。監督は「輪廻」に続き、島田大介が手がけた。
◾️3rdアルバム『日々散漫』
2026年3月18日（水）リリース
購入：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD
▼CD収録内容
-disc 1：日々-
01.intro
02.weekly
03.シュガースポット
04.bugs
05.婀娜婀娜
06.in your eyes
07.ドレスコード [1/21先行配信]
08.輪廻
09.春一番
10.音になっていくよ
11.わをん
-disc 2：散漫-
01.今日も今日とて remix
02.クランベリージャムをかけて
03.plum
04.パンダガール
05.ホットミルク
06.It’s a piece of cake
07.ねこぜ
08.つくし
09.グローリー
10.Twinkle Little Star
○おてごろ盤（1CD）
価格：\2,500（税込）
品番：WPCL-13738
※CD収録内容は全形態同一です。他形態ではディスクが2枚に分かれていますが、おてごろ盤は1枚にまとめています。
※「おてごろ盤」はブックレットや仕様をシンプルにした入門向けの作品です。はじめての一枚にどうぞ。
○すてき盤（初回生産限定／2CD）
価格：\5,700（税込）
品番：WPCL-13739
初回限定特殊仕様
※CD収録内容は全形態同一です。
※「すてき盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様で、飾っても触っても楽しめる作品です。
○たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray）
価格：\8,800（税込）
品番：WPZL-32269
初回限定特殊仕様
Blu-ray収録内容：「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」※副音声付き
※CD収録内容は全形態同一です。
※「たっぷり盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様。ワンマンライブ映像をたっぷり収録したBlu-rayも付属します。
＜Blu-ray「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」収録内容＞
アイニコイ
クランベリージャムをかけて
東京マーブル
ケダモノのフレンズ
あれが恋だったのかな
bugs
夜になって
1999
FRIDAY KIDS CHINA TOWN
ランデブー
It’s a piece of cake
真白
スローモーション
シュガースポット
U+
つくし
ヘビースモーク
わをん
ねこぜ
weekly
harmonic flight
▼早期予約特典
期間中対象店舗にて「日々散漫」(おてごろ盤 / すてき盤 / たっぷり盤)いずれかをご予約いただいたお客様に先着でカセットテープをプレゼントいたします。
・収録内容：A面 「ホットミルク acoustic ver.」/B面 「シュガースポット acoustic ver.」
・早期予約特典対象期間：2026年1月31日（土）23:59まで
・対象店舗：タワーレコード、Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング等
詳細は各店舗・ECサイトへお問い合わせください。
※ECサイトでご予約の際は必ずご予約いただくカートが対象であることをご確認の上ご予約ください。
※カセットテープは商品と同時のお渡しとなります。
※カセットテープは数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。
▼オリジナル特典
Amazon:メガジャケ
タワーレコード：ステッカー
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネット：ランチトートバッグ
応援店：ステッカー
◾️＜にしな ツアー2026「日々散漫」＞
2026年
3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
▼チケット
スタンディング：\5,500（税込／ドリンク代別）
イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/
ローチケ：https://l-tike.com/nishina
※1月24日（土）10:00よりチケット一般発売スタート
