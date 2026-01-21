元Janne Da Arcのka-yuが6月26日、東京・新宿ReNYにてワンマンライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞を開催することが発表となった。

本日1月21日に51歳の誕生日を迎えたka-yuは、地元・大阪UMEDA CLUB QUATTROにて自身の51歳を祝うライヴ＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞を行なった。そのステージで告知したのが、フルアルバムリリースに伴って行われるライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞開催だ。

ka-yuは2025年11月、ka-yu名義初のフルアルバムを2026年6月頃にリリースすることを発表していた。同作に収録する楽曲の一部をファン投票で決定するファン参加型企画実施も告知しており、投票は明後日1月23日18:00よりka-yuオフィシャルサイトにて開始される。

また、6月26日の東京公演ではサポートメンバーを一新。ka-yuの音楽活動再開からこれまでサポートを務めてきたKyrie(G / ex.NoGoD)を軸に、新たに海(G / vistlip)、宏崇(Dr / R指定)を迎えた編成で開催される。

本公演は、ka-yu名義初のフルアルバムリリース後に行われる初ライブとなり、新たな編成で臨むステージはソロ第2章を象徴する一夜になるとのことだ。

■ライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞

6月26日(金) 東京・新宿ReNY

open18:00 / start18:30

▼サポートミュージシャン

Kyrie(G / ex.NoGoD)

海(G / vistlip)

宏崇(Dr / R指定)

▼チケット

◯Sチケット(特典付き)：\16,969

◯A・B・Cチケット：\6,969

※別途ドリンク代

Sチケット特典：

・整理番号：S1〜100

・終演後に実施する“Sチケットご購入者限定イベント”へ参加可能

・2026年6月発売予定のニューアルバムのアナザージャケット(直筆サイン入り)をka-yu本人よりお渡し

※本特典にCD本体・CDケースは付属しません。

【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行／抽選)】

受付期間：1月21日(水)21:00〜2月8日(日)23:59

【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行キャンセル分／先着)】

販売期間：2月15日(日)10:00〜3月8日(日)23:59

【Bチケット(イープラス／抽選)】

受付期間：3月14日(土)10:00〜3月29日(日)23:59

【Cチケット(イープラス／一般発売)】

発売日：4月4日(土)10:00〜