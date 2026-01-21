SCANDALが、新曲「Girl is Ghost」を本日リリースした。さらに、MVも公開された。

本楽曲は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる内容となっており、MVは新衣装でのパフォーマンスシーンや城内を探検したり、パーティーを楽しむシーンなど、バラエティーに富んだ内容になっているという。そして、「Girl is Ghost」というタイトルに込められている想いを連想させるシーンもあるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜SCANDAL TOUR 2026 “SCANDALの対バンツアー”＞ 日程：2026年2月1日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Haneda（TOKYO）

GUEST：Hump Back 日程：2026年2月7日（土）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Nagoya

GUEST：kanekoayano 日程：2026年2月8日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Osaka Bayside

GUEST：PEOPLE 1 日程：2026年2月11日（水）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Fukuoka

GUEST：ORANGE RANGE 日程：2026年2月14日（土）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Sendai PIT

GUEST：岸谷香（Unlock the girls） 日程：2026年2月22日（日）

時間：OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp Sapporo

GUEST：OKAMOTO’S 日程：2026年2月26（木）

時間：OPEN 18:00/START 19:00

会場：KT Zepp Yokohama

GUEST：スキマスイッチ

◾️＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞ 2026年8月21日（金）

会場：大阪・大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00