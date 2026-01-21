¡Ö¹ÓÌÚ¿À¤À¡ª¡×18ºÐÆüËÜÂåÉ½GK¡¢´Ú¹ñ·èÄêµ¡¤ò¡È¾×·â¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡É¡ÖÃÆ¤Êý¤â¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤Ï¤É¤¨¤é¤¤GK°é¤Æ¤¿¤Ê¡×194cmµðÂÎ¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½ 1¡Ý0 U-23´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î20Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û18ºÐGK¤Î¡Ö¾×·â¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡×
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬¡¢ÇòÇ®¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£18ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤ÏºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î20Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤Ëµó¤²¤¿DF¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò¤ï¤º¤«2ËÜ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ÏÎä¤ä´À¤ò¤«¤¯·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¡£ 0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿26Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎFW¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£µÞ·ã¤ËÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏFW¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÓÌÚ¥¬¥ó¥Ð¤Ç¤âÀµGK¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î±¦²¼¶ù¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ÓÌÚ¤¬Ä¶È¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ëÆñ¤·¤¤µ°Æ»¤ËÂÐ¤·¡¢194cm¡¦85kg¤ÎµðÂÎ¤òÌÜ°ìÇÕ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ²£¤ÃÄ·¤Ó¡£Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤â¤··è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤ÈÈ¿±þÂ®ÅÙ¤Çµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÓÌÚ¿À¡×¡Ö¹ÓÌÚÍÍ¡¹¡Ä¡×¡ÖÃÆ¤Êý¤â¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É18ºÐ¤Ê¤Î¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤É¤¨¤é¤¤GK°é¤Æ¤¿¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¹ÓÌÚ¤Ï¥¬¥ó¥Ð¤Ç¤âÀµGK¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯ÎðÎ¥¤ì¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤Ê¤¬¤éº£Âç²ñ¤ÎÀµGK¤òÌ³¤á¤ë¹ÓÌÚ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤ÏÍê¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ23¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë