1·î20Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÎØ¼Ö·¿¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤°¤ªÃãÌÜSHOT¤â¸ø³«
19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËSP¤Ç¡¢Snow Man¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿°ìÎØ¼Ö·¿¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤¤¤ÈÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯Áæ¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤²¤È¤¯¤Í¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä¡¢°ìÎØ¼Ö·¿¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤¤¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤æ¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÀ¨¤¯Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉÍºê¡£2·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢LIVE DVD ¡õ Blu-ray¡Öayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê