声が魅力的だと思う「40代男性俳優」ランキング！ 2位「玉木宏」をわずか1票差で抑えた1位は？
年齢を重ねることで、声にも色気や深みのある余韻がにじみ出るもの。穏やかで落ち着いた声の中に、聞く人の心をとらえて離さない存在感を放つ俳優も多くいます。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「声が魅力的だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、玉木宏さんです。声の演技にも定評があり、映画『ジュラシックワールド』シリーズの日本語吹替や『ブラックナイトパレード』（2022年）の声の出演など、渋くて深みのあるイケボが存在感を放っています。
俳優としては、約9年ぶりのフジテレビ系連ドラ主演となる『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』が1月8日にスタート。玉木さんは、保険金詐欺の真相を解明する保険調査員役を演じます。
回答者からは「完全に低いのではなく、アルトよりの声だからか、爽やかでかっこいい」（30代女性／栃木県）、「低くて落ち着いた声が魅力」（30代女性／愛知県）、「元祖いい声しててセクシーな声」（20代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、鈴木亮平さんです。1月18日スタートのドラマ『リブート』で、『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021年）と『下剋上球児』（2023年）に続き、3度目となるTBS日曜劇場の主演を務めます。
多彩な演技力が魅力の鈴木さんですが、過去には声の演技でも活躍。米国US本社のオーディションで主役の座を射止め、2022年公開の映画『バズ・ライトイヤー』のバズ・ライトイヤー役で日本版声優を担当しています。
回答コメントでは「低くて遠くまで通る声がかっこいいです」（40代女性／岐阜県）、「落ち着きのあるカッコ良い声だから」（30代女性／奈良県）、「色々な役になれるし、声がいい」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
