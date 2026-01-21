俳優の川崎麻世さんは1月20日、自身のXを更新。人気イケメン俳優とのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：川崎麻世さん公式Xより）

俳優の川崎麻世さん（※崎はたつさき）は1月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気イケメン俳優とのツーショットを公開し、話題となっています。

【写真】「俺182cmあるがこんなに背が高いの？」

「GACKTさんの新年会に竹内涼真!?」

川崎さんは「GACKTの新年会で竹内涼真くんとはじめまして」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の竹内涼真さんとのツーショットです。「俺182cmあるがこんなに背が高いの？」とあるように、高身長の川崎さんの隣に並んでも竹内さんの方が明らかに大きいことが分かります。

ファンからは「マジでデカい…」「異次元すぎますね」「2人ともイケメン過ぎん？」や「GACKTさんの新年会に竹内涼真!?」「GACKT軍団員だったんや」「身長よりもその会の内容が気になりました」といった声が寄せられました。

GACKTさんも新年会の様子を公開

歌手のGACKTさんも同日、自身のXを更新。「昨日、YFCzのLIVEが終わって、タイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」とつづり、数多くの芸能関係者が集まったという新年会の様子を公開しました。1枚目の写真に川崎さん、3枚目の写真に竹内さんが確認できます。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)