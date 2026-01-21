「びっくりしました！」美人女優、新年初の“ご報告”投稿が話題に！ 「長い道のりお疲れさまでした」
俳優の森カンナさんは1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ご報告」が話題となっています。
ファンからは「長い道のりお疲れさまでした」「びっくりしました！」「一瞬ドキッとしちゃった」「何事かと思いましたwww」「新年一発目がそれなのはあなたぐらいです笑」「ほんまにおもろい」などの声が寄せられました。
【投稿】森カンナの“ご報告”に「びっくりしました！」
「一瞬ドキッとしちゃった」森さんは「ご報告 このたび、最後のインビザラインを装着いたしました。いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と投稿。透明なマウスピース型の矯正器具「インビザライン」を装着したことを明かしました。これが2026年初のXでの投稿ということもあり、さまざまな反応が集まっています。
「インビザグッズの詳細はいつ頃出ますか？」31日には初の主催イベント「今夜渋谷で森カンナと」（東京都渋谷区・セルリアンタワーボールルーム）を控えている森さん。2025年12月7日の投稿では「なんだか、、、とっても、、、面白いことになりそう！！！でも少しこわいかもね、、、素敵なグッズもつくっている！」とつづっていました。今回の「ご報告」投稿にも「インビザグッズの詳細はいつ頃出ますか？」「インビザラインのアクキーお待ちしております」といった声が寄せられています。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)