『あちこちオードリー』又吉＆ユースケ＆吉村と“おじさんのモヤモヤ”大放出
21日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、又吉直樹（ピース）＆ユースケ（ダイアン）＆吉村崇（平成ノブシコブシ）が来店する。オードリーと同期のおじさん芸人5人が集結し、おじさんのモヤモヤを大放出する「どんよりポエム発表会」を届ける。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
又吉は、昨年ピースとして約8年ぶりにコンビでルミネの舞台に。“絶妙にアメリカ比率が高くなっている”最近の綾部とのエピソードを披露する。「何歳くらいで何も思いつかへんようになるのか」と創作への不安や、年齢により変化した仕事スタイルを語る。
ユースケは「最近の流行ってるグループの話は平均的な笑顔で対処」と本音を告白。「超特急をユリオカ超特Qだと思った」という勘違いから、timelesz、HANA、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE…“今流行っているアイドルをどこまで抑えているのか”で一同大盛り上がり。
吉村は「お笑いが難しくなり過ぎて笑えないよ」と胸中を吐露。ヨネダ2000を難しいと感じてしまい、「笑えない自分はいけないんだ」と追い込まれてしまう悩みを告白。同期だからこそ言える本音と、年齢を重ねたおじさん芸人たちのリアルが飛び出す。
