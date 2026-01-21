TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時20分に、大雪警報を姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、多可町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市などに発表 21日21:20時点

兵庫県では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■姫路市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm

■豊岡市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■養父市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■丹波市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■朝来市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

■宍粟市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■多可町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■神河町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■佐用町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■香美町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■新温泉町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意