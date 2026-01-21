気象台は、午後9時20分に、大雪警報を姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、多可町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市などに発表 21日21:20時点

兵庫県では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■姫路市

□大雪警報【発表】

積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 20cm



■豊岡市

□大雪警報【発表】

積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm





□なだれ注意報23日にかけて注意■養父市□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報23日にかけて注意■丹波市□大雪警報【発表】積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■朝来市□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm■宍粟市□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報23日にかけて注意■多可町□大雪警報【発表】積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■神河町□大雪警報【発表】積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒12時間最大降雪量 35cm■佐用町□大雪警報【発表】積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■香美町□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報23日にかけて注意■新温泉町□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報23日にかけて注意