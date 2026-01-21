【大雪警報】兵庫県・姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市などに発表 21日21:20時点
気象台は、午後9時20分に、大雪警報を姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、多可町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町に発表しました。
兵庫県では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■姫路市
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
■豊岡市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
23日にかけて注意
■養父市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■丹波市
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■朝来市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
■宍粟市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■多可町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■神河町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
■佐用町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日昼過ぎにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■香美町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■新温泉町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意