公職選挙法違反などの疑いで刑事告発を受けている静岡・伊東市の田久保前市長。警察が任意の事情聴取を要請したことがわかりました。

◇

およそ1か月前。伊東市長選の最後の演説で自身の思いを語った田久保前市長。しかし、その願いは届かず、落選しました。

その田久保前市長を巡り、新たな動きがありました。警察が、任意の事情聴取を要請していたことがわかったのです。

田久保前市長は、これまでに複数の容疑で刑事告発を受けています。

“卒業証書”とされる文書を、当時の議長・副議長に“チラ見せ”したことについて、有印私文書偽造・同行使の疑い。また、百条委員会への「出頭拒否」や“卒業証書”をチラ見せではなく、19.2秒見せたという「虚偽の証言」などについての、地方自治法違反の疑いなどです。

これらの容疑について警察は、本人から事情を聞く必要があると判断したものとみられます。

21日に田久保前市長が取材に応じ、その内容が明らかになりました。

まず要請を受けたのは事実と認めた上で…。

田久保前市長「きのう文書が届き、きょう（21日）警察署で話を聞きたいという内容だった」

しかし弁護士との調整がつかず、警察に「きょうの要請に応じることは難しい」と連絡し、聴取は後日になったということです。