¡Ú¥ä¥ó¥°±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤òÎå¤Þ¤¹¾Þ¡ÛÉ½¾´¼°¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Å·µÜº»·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÊTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë30ºÐ°Ê²¼¤ÎÍ¥½¨¤Ê±ÇÁüºîÉÊÀ©ºî¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥ä¥ó¥°±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤òÎå¤Þ¤¹¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥ä¥ó¥°±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤òÎå¤Þ¤¹¾Þ¡ÛÉ½¾´¼°¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Å·µÜº»·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÊTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë
27²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó ¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅ·µÜº»·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
Å·µÜ¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÉü½²·à¤Ç¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÉü½²·à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆü¡¹Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æà¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ0¤«¤é1¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£á¤È¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æà¤³¤ÎºîÉÊ¤âÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿È¶á¤Ë¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÆü¡¹Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£á¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤ÏÂç¸ÅÍ¯Ç·¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¥é¥¸¥ª¿¼ÌëÊØ35Ç¯¤ÎÊª¸ì¡Á¡×¤ò´Þ¤à4Ì¾¤¬¼õ¾Þ¡¢³ØÀ¸ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¤Î¡Öº£Æü¤ÎÎ¹¿Í¡Á¥´¥ß¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Á¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè27²ó¥ä¥ó¥°±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤òÎå¤Þ¤¹¾Þ¡×
¡Ô·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡Õ
Å·µÜº»·Ã»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÔÍ¥½¨¾Þ¡Õ
Âç¸ÅÍ¯Ç·¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¡Á¥é¥¸¥ª¿¼ÌëÊØ35Ç¯¤ÎÊª¸ì¡Á¡×
ÎÓ¹ÒÊ¿¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò Æü´ë¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¿¤á¤·¥¤¥Ã¥ÆQ! ½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥º¸Å»²3¿ÍÎ¹¡×
ÁÒÅÄÃÎÆà¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ÌÚÍË¥É¥é¥Þ Îø°¦¶Ø»ß¡×
Çë¸¶ÂçÍ¤¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ËèÆüÊüÁ÷¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö±ÇÁü¡É25 ¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¡Á¶¯ÅÙ¹ÔÆ°¾ã³²¤È²ÈÂ²¡Á¡×
¡Ô¥Û¡¼¥×¾Þ¡Õ
ÈÄÉßÎ¤±û¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü±ÇÁü ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¥«¥é ¥Þ¥Þ¤ÎÌ´¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡Á²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡Á Âè425²ó¡×
¸«ÈøÃ«Í¥²Ö¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Þ¥Ë¥¢1ÏÃ¡¢2ÏÃ¡×
Âè3²ó ÃÏÊý¶É¾Þ
¡ÔÍ¥½¨¾Þ¡Õ
ÏÂÅÄ²ÂÂå»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Æ¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Á¸ÓÅÄ»ö·ï¤ÈÑÍºá¤ÎÎò»Ë¡Á¡×
ÎëÌÚ½ÔÊå¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥Æ¥ì¥Ó¿·³ãÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§ ¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥×¥é¥¹ Âç¿Í¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÆá¿ÜÊÔ¡×
ÃÝÆâ²ÅºÚ¡Ê¹Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ºîÉÊÌ¾¡§¡ÖNNN¥É¥¥å¥á¥ó¥È NEVER AGAIN ³Ð¸ç¡¡¥Ò¥í¥·¥Þ¤«¤éÀ¤³¦¤ØŽ¥Ž¥Ž¥¡×
Âè3²ó ³ØÀ¸ºîÉÊ¾Þ
¡ÔºÇÍ¥½¨³ØÀ¸ºîÉÊ¾Þ¡Õ
ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»
¥Á¡¼¥à¤¤ç¤¦¤¿¤Ó
ºîÉÊÌ¾¡§¡Öº£Æü¤ÎÎ¹¿Í¡Á¥´¥ß¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Á¡×
¡ÔÍ¥½¨³ØÀ¸ºîÉÊ¾Þ¡Õ
ÅìÊü³Ø±àÀìÌç³Ø¹»
2025Ç¯ÅÙ¥É¥é¥ÞÀ©ºî
ºîÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Ê¥ß¥À¥è¥ê¡£¡×
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û