Àü¤¯¤È¡Ö¥é¥¯¤Ç¥­¥ì¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×ÀäÌ¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä

¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¡× ÈþµÓ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿·Ì¾ÉÊ
¤ª¤Î¤º¤ÈÍ¥Èþ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤Ë²á¤´¤»¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È´¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£
µ¤Ä¥¤é¤º¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥ÉÉ÷¤Î¥Ë¥Ã¥È¡×
¹õ¥Ä¥¤¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Ameri
¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÔ¤ßÃÏ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥é¥¯¤µ¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¡£ÌÜ¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊµÓÀþ¤ò±é½Ð¡£¹õ°Ê³°¤Î¿§¤Î»å¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£É½ÌÌ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤±¤ÐÎ©¤Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤º¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Î¤Ä¤¤¤¿¤¹¤½¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤¢¤È²¡¤·¡£
