¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¡×¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¡Ö¥³¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼ÂÎã½¸
¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦¡¢Áõ¾þÀ¤ò¾Ê¤¤¤¿¹õ¤Ë¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤µ¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¾¯¤·¶Å¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡£Â¿¤¯¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÈÂç¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó´¶³Ð¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¡×¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿1Ãå
¡ÚÃå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¹õ¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿Graphpaper¡Ê¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ Åìµþ¡Ë
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ö·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥«¥é¡¼¡×
¿ÈÉý¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê¤Î¤Ë¤ª¿¬¤¬±£¤ì¤ëÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¶á¤¤À°¤¨ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¡£¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ÏÄ¾ÀþÅª¤Ç¡¢¤¹¤½¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ì¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹õ¤Ë½÷À¤é¤·¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò²ÃÌ£¡£Æ°ºî¤ò¤¸¤ã¤Þ¤·¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤Ç¡¢1Ëç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤âµç¶þ´¶¤Ï¤Ê¤·¡£
¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¹õ¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤¿¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ë¥Ã¥¯
¹õ¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢½ÂÃ«¡Ë¡¡¹õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ñ¥ó¥Ä¡¿TSURU By MARIKO OIKAWA¡¡¹õ¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿Graphpaper¡Ê¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ Åìµþ¡Ë¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¿¥×¥í¥Ý¡Ê¥×¥í¥Ý¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿chibi jewels¡ÊZUTTOHOLIC¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿ROH SEOUL¡¡¥·¥å¡¼¥º¡¿UDIRE¡ÊHANA KOREA¡Ë
¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Î¼´¤È¤Ê¤ëºÙ¿È¤Î¹õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤¯¤Þ¤¸¤á¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ë¡£·ä¤Î¤Ê¤¤Áõ¤¤¤Ï¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò¤¯¤·¤å¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Å¤±¤ò¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤¿¤é¤·¤Æ¹õ°ì¿§¤ÎÃ±Ä´¤µ¤òÊ§¿¡¡£
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹õ¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ë
¹õ¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿Graphpaper¡Ê¥°¥é¥Õ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼ Åìµþ¡Ë¡¡¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ã¥Ä¡¿¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¦¥§¥¶¡¼¥¦¥§¥¢¡Ê¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¦¥§¥¶¡¼¥¦¥§¥¢ ½ÂÃ«Å¹¡Ë¡¡Çò¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥È¡¿¥¢¥ó¥Ì¡¼¥¯¡Êànuke ¿·½ÉLUMINE2Å¹¡Ë¡¡´ã¶À¡¿Oliver Peoples¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿BRIE LEON¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥º ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡¿¥¹¥Ú¥ë¥¿¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë
¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¯¤ò¤½¤®¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ëÊÁ¡õ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤ÈÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¤Î¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«ÁÇºà¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
(¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ)
¡ÚÃå²ó¤·Êý¤ò´Þ¤àÁ´16¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¡×¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¡Ö¥³¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼ÂÎã½¸