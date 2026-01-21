＜パパ嫌いってうちだけ？＞子どもが友達に「パパが嫌い」と言っていた……わが家は夫婦仲が悪いから？
夫婦が仲良く、穏やかで笑顔あふれる家庭で育つことは子どもにとってなによりの幸せでしょう。しかし、そのような理想を持っていても現実はうまくいくことばかりではありませんね。先日ママスタコミュニティには「クラスの子はみんなパパが大好きらしい。うちだけ違うって気づいた子どもにどう言えばいい？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『子どもが「クラスの子ほとんどがパパ大好きなんだって」と話してくれました。うちはそうではなく「私はパパが嫌い」と言ってしまい、友達に理解されなかったみたいです。夫婦仲の悪さが子どもにも影響してきてる気がします。うちみたいに夫婦仲が悪い家はあまりないのかなと思い、少し切なくなりました。子どもが大きくなるにつれて、正直、「もっと早く離婚したほうがよかったのかな」と思ってしまいます。同じような経験ある方いますか？』
ママがパパの悪口を吹き込んでいたら、父親嫌いになる
『私も母親から父親と仲良くするのを禁じられて育ったし、少しでも喋ろうものなら母親から無視されたりした。夫婦仲が悪いのは子どもにとても悪影響だよ』
『子どもがパパのことを心の底から好きだって思えて安心できるのは、パパがママを大切にしている前提が必要。パパがママに厳しい状況では、心から信頼して安心するなんて無理だよ。子どもと母親の絆は深くて、小さければ小さいほど一体化している。「母親を傷つける人＝自分を傷つける人」だから、夫婦不仲でそれを隠せていないと子どもは辛くなる』
夫婦仲が悪いために、子どもがパパを嫌いになっているのではないかと考えている投稿者さん。「父親と仲良くしないように」と言われて育ったママからは、夫婦不仲が子どもの発達に影響するとの声もありました。たしかに夫婦仲が悪いと、どちらも子どもに悪口を吹き込んでしまうかもしれませんね。投稿者さんの場合も、旦那さんが嫌いでお子さんの前で嫌な顔をしたり、「パパってこういうところが嫌だよね」と悪口を言ったりすれば、お子さんにも刷り込まれているとも考えられます。
また「子どもはママのことが無条件で大好きで、パパのことはママを大事にしているのであれば大好きになる」というコメントもありました。投稿者さんの旦那さんが普段から妻を大切にしていないのであれば、それを見たお子さんは「パパはママを大事にしていないから嫌い」という思考になっている場合もあるのかもしれませんね。
他のお友達には言わないようにしたほうがいい？
『友達には秘密にしたほうがいいよ。自分や自分の家の弱点はできるだけ知られないほうが得というか』
『「そのうちみんなもパパ嫌いになるよ。あなたは少し早かっただけ」と説明してあげる』
『うちの夫はとても子煩悩だけれど、お父さんとの関わりが希薄な子が家にきて、「今日はパパはいないの？」と、うちの夫を求めることがある。自分よりも大きくて圧倒的に強い存在に憧れて親しむのだと思う。夫婦仲が悪いなら、男友達などにそういう役割をお願いしてもいいと思うよ。「パパ嫌いだけど〇〇兄ちゃんは好きー！」みたいな感じ』
投稿者さんのお子さんがどのような理由でパパが嫌いになったのか、投稿者さんのコメントからはわかりません。投稿者さんは夫婦仲の悪さが原因と考えていますが、友達とパパの話になった際、「私はパパが嫌い」とお子さんだけが発言し、他のお友達はみんなパパが好きと答えたとのこと。お子さんなりにいろいろと考えて、「自分の家は他とは違う」と認識したり、お友達から指摘されたりして、ネガティブな気持ちになる可能性もあり得ます。
こうしたことから、「お友達に自分の家のことは話さないように忠告したほうがいいのでは？」というコメントもありました。このほかにも、お子さんに対して、思春期になるとパパが苦手になる子もいることを伝えたり、父親以外の頼れる男性に父親のような役割をお願いしたりすることもできそうです。このまま離婚する気がなく、それでもお子さんのパパ嫌いをどうすることもできないのであれば、お子さんのためになる忠告や対策を取ることも必要になってくるかもしれませんね。
夫婦仲が悪くても子どもが父親を好きになることはできるのでは？
『夫婦仲とパパが好かれているかは、関係なくない？』
『パパは子どもと共有してる時間がある？ うちは下の子と特にそういう時間がなかったから本当に嫌ってる』
『コツはパパに育児をやらせること。子どもに懐いてもらうことをご褒美として認識させること！』
『うちは夫婦仲は悪くない。夫が子どもに歩み寄らないだけ。夫は私が自分より子ども優先なのが気に入らないみたい。経済的不安を抱えるのが嫌なので離婚は考えていません。自分自身が父と母がいつも喧嘩ばかりだったから「こんなものか……」と諦めてる』
夫婦仲の悪さと、子どもがパパのことを嫌いかどうかは関係がないのでは？ という意見も寄せられていました。ママからパパの悪口を吹き込まれたり、パパがママに暴力を振るっていたりギャンブルや酒癖など生活態度が劣悪だったりしない限り、夫婦仲が直接的に子どものパパ嫌いに直結するとは言い難いのかもしれません。
それよりも、子どもがパパと一緒に楽しい時間を過ごしたり、自分を愛してくれているのかを実感したりすることで、パパを好きになるのではないでしょうか。実際に旦那さんがお子さんの育児に全く関わってこなかったママからは、わが子はパパのことが大嫌いになっているとのコメントも寄せられていました。
投稿者さんの旦那さんがお子さんにどのくらい歩み寄って子どもが喜ぶようなことをしてくれているか。お子さん自身も、そうしたパパとの幸せな日々がないからこそ、お友達に「私はパパのことが嫌い」と話した可能性も。投稿者さんとしては離婚する気がないものの、夫婦仲を改善する気力も持ち合わせていないのかもしれません。しかしお子さんをパパ嫌いにさせたくないと考えるのであれば、旦那さんとお子さんが仲良くなるように取り持つことは母親として大事な役目になりそうです。
文・AKI 編集・こもも