¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×J2¿·³ã¤Î24ºÐÀ¸¤¨È´¤GK¡¢Æ£ÅÄÏÂµ±¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï21Æü¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¿·³ã¤«¤éGKÆ£ÅÄÏÂµ±¡Ê24¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ41¡£22Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È¤Ç186¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤ÎÂç·¿GK¤Ï¿·³ã¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¿·³ãU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£20Ç¯¤ËJ2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÄÌ»»21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£J2ÆÊÌÚ¤äJ2ÀéÍÕ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ï¿·³ã¤ËÉüµ¢¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ë16»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÄÌ»»½Ð¾ì¤ÏJ1¤¬16»î¹ç¡¢J2¤Ï86»î¹ç¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï5Æü¤Ë¿·³ã¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÅ·â°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È³Ð¸ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·èÃÇ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¢¥ë¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢¡Ê¡²¬Â¦¤«¤éÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æ£ÅÄÏÂµ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡¢¤½¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÆü¤âÁá¤¯³§ÍÍ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·³ãÂ¦¤«¤éÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥ë¥Ë¥¤¥¬¥¿¡×¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬ÍÄ¤¤»ä¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢U¡Ý15¡¢U¡Ý18¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÏÃ±¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤â¤¦°ì²ó¤êÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·èÃÇ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¢¥ë¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£