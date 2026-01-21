“超短期決戦”の衆院選に向けた動きが活発になっています。21日は、与野党が続々と公約を発表し、候補者の擁立にも奔走しています。

◇

公務に追われる高市首相。21日に口にしたのは、“冬の味覚”あんぽ柿です。

高市首相

「すごくトロ〜ッとして濃厚な甘み」

そして戦後最短の“濃厚な冬の戦い”へ…。

高市首相

「新たな政策もしっかりと訴えながら、みんなで戦って参りたい」

■自民の公約パンフ“高市氏一色” 与党・維新のスローガンも

間もなく正式発表される自民党の公約パンフレット。日本テレビが取材で入手しました。

来る衆院選、自民党のキャッチコピーは「日本列島を、強く豊かに。」最優先課題としたのは、「物価高対策」です。

“飲食料品の消費税2年限定ゼロ”の検討を加速することも明記しました。他にも「外国人政策」など、随所に見える“高市カラー”は“あいさつ”でも…。

「高市早苗の挑戦に、あなたの力を託してください。一緒に、日本の底力を、もっともっと引き出していきましょう！ 自由民主党総裁 高市早苗」

こうしたビックリマークも、“高市カラー”でしょうか。

そして、何より多いのが顔写真。ほとんどのページに、その顔が並ぶパンフレットになっています。

石破政権の時と比べてみると、党のパンフレットに石破氏の顔写真は少ない印象でしたが、今回は“高市カラー”満載です。

自民党 小林鷹之政調会長

「非常に短期間で党の職員の皆さんがほぼ寝ずに…働いて働いて。まさに短期決戦となりますけれども、気を引き締めて臨んでいこうではありませんか」

21日は、自民党と連立を組んだ与党・日本維新の会も。

日本維新の会 藤田共同代表

「スローガンは『動かすぞ、維新が。』ということで、高市政権が取り組むべき政策の多くは維新の会の政策。維新の会がアクセル役となり、維新が動かしていく」

■野党も公約続々 候補者擁立に奔走…療養で議員辞職表明も

対する野党も…。

共産党 田村委員長

「私たちが総選挙を戦うキャッチフレーズが『くらし・平和・人権。国民のためにブレずにはたらく』」

共産党は、「物価高を上回る大幅な賃上げ」を掲げ、最低賃金を全国で速やかに時給1500円に引き上げたうえで、1700円を目指すと発表しました。

参政党は追加の公認候補者を発表し、160人擁立のメドがたったと自信を見せました。

参政党 神谷代表

「旧来の自民党政治が続いていきそうだと感じている。今回の選挙は自民党と正面からガチンコで戦う。2年間だけ食品消費税ゼロパーセントに関しては、我が党は正面から反対していきたい。下げるなら一律下げるか、もしくは廃止する」

れいわ新選組の山本太郎代表は、健康上の理由で参議院議員の辞職を表明。「多発性骨髄腫の一歩手前」で、今後は代表の役職を続けながら治療に専念するということです。

れいわ新選組 山本代表

「いったん辞職する。その上でしっかりと健康を取り戻して戻ることを目指す。代表として残って、様々なことにポイントポイントで関わっていく」

衆院選は今月27日公示、来月8日投開票です。