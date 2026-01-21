安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁が求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを受け、安倍氏の妻・昭恵さん（６３）は２１日、報道機関にコメントを出した。

被告について「自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」と心境を明かした。

主な内容は次の通り。

本日の奈良地方裁判所の判決により、突然の夫の死からの長かった日々に、一つの区切りがついたと感じています。

警察・検察の捜査関係のみなさまには、膨大な証拠を収集・整理し、事実関係を明らかにしていただき感謝申し上げます。裁判所と警察のみなさまには円滑な裁判のための大変な警備をしていただいたことに感謝申し上げます。裁判官・裁判員のみなさまには公平かつ公正な裁判をしていただき感謝申し上げます。特に、仕事や家事をかかえながら１５日間を超える日々を、この裁判のために費やしていただいた裁判員のみなさまには、深く感謝申し上げます。

みなさま、ありがとうございました。

被告人は、自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います。

私は、これからも、前を向いて夫の遺志を紡ぎ、日々を大切に生きて参ります。