「ROOTS66 −NEW BEGINNING 60−supported by tabiwa」の記者会見が21日、都内で行われた。

小泉今日子（59）や斉藤和義（59）、渡辺美里（59）、スガシカオ（59）早見優（59）、トータス松本（59）ら、丙午（ひのえうま）だった1966年（昭41）に生まれ、還暦を迎えるアーティストたちが集結。3月20日に東京ガーデンシアターで、同22日に大阪城ホールで公演する。

同イベントは2006年、2016年に続き3回目の開催となる。

21日の主な登壇者は以下の通り。

友森昭一、宮田和弥（JUN SKY WALKER）、小泉今日子、大槻ケンヂ（筋肉少女帯）、福島忍（勝手にしやがれ）、田島貴男（Original Love）、田中邦和（Sembello）、斉藤和義、渡辺美里、スガシカオ、阿部耕作、坂詰克彦（怒髪天）、早見優、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、田中和（勝手にしやがれ）、小暮晋也（HICKSVILLE）、トータス松本（ウルフルズ）、tatsu（レピッシュ）、パパイヤ鈴木、ちわきまゆみ（FW COCOLO DJ）、ウルトラマン、バルタン星人。（順不同）