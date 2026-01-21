ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）
予想 N/A 前回 28.5%（前週比)
22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想 0.4% 前回 0.9%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -0.5% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
トランプ米大統領、ダボス会議で演説
22日
0:00
米中古住宅販売成約指数（12月）
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)
1:45
ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席
3:00
米20年債入札（130億ドル）
3:30
ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席
トランプ米大統領、ダボス会議でグリーンランドについて関係国と協議
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日）
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）
予想 N/A 前回 28.5%（前週比)
22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想 0.4% 前回 0.9%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 -0.5% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
トランプ米大統領、ダボス会議で演説
22日
0:00
米中古住宅販売成約指数（12月）
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)
1:45
ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席
3:00
米20年債入札（130億ドル）
3:30
ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席
トランプ米大統領、ダボス会議でグリーンランドについて関係国と協議
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日）
※予定は変更されることがあります。