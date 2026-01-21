21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）
予想　N/A　前回　28.5%（前週比)

22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想　0.4%　前回　0.9%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　-0.5%　前回　0.3%（原材料価格指数・前月比)

トランプ米大統領、ダボス会議で演説

22日
0:00
米中古住宅販売成約指数（12月）
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

1:45　
ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席

3:00　
米20年債入札（130億ドル）

3:30　
ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席


トランプ米大統領、ダボス会議でグリーンランドについて関係国と協議
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日）

※予定は変更されることがあります。