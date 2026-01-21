ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（01/10 - 01/16）

予想 N/A 前回 28.5%（前週比)



22:30

カナダ鉱工業製品価格（12月）

予想 0.4% 前回 0.9%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 -0.5% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)



トランプ米大統領、ダボス会議で演説



22日

0:00

米中古住宅販売成約指数（12月）

予想 N/A 前回 3.3%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)



1:45

ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席



3:00

米20年債入札（130億ドル）



3:30

ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席





トランプ米大統領、ダボス会議でグリーンランドについて関係国と協議

世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、～23日）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト