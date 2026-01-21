◆卓球◇全日本選手権 第２日（２１日、東京体育館）

女子シングルスで３連覇中の早田ひな（２５）＝日本生命＝が２１日、試合会場で会見し、大会史上４人目の４連覇、歴代３位に並ぶ５度目Ｖへ意欲を燃やした。第１シードで２２日の４回戦から登場する。２４年パリ五輪で痛めた左腕も回復し、今年のテーマ「爆発力」で偉業達成を狙う。同日行われた女子シングルス３回戦は小学６年の松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝が自己最高の４回戦に進んだ。

おなじみの野球風ユニホームに袖を通した早田が、偉業達成へ集中力を高めた。２２日の高森愛央（１７）＝大阪・四天王寺高＝との初戦へ「優勝を目指して頑張りたい。また１からのスタート。全日本という舞台を楽しみ、一戦一戦頑張っていく」と意欲。４年連続５度目の日本一を見つめた。

３連覇の会見で夢だった２４年パリ五輪銅までの道を「シーズン１」とし、ここからは２８年ロサンゼルス五輪の金を見据えた「シーズン２」に入るとした。この１年でパリ五輪で痛めた左腕が回復し、出せる技術が増えた。「苦しい時間が続いたが、自分と向き合い続けた」と昨年１１月の世界ツアーで復活Ｖもあった。技術面で手応えを得た中で２６年は「縦の幅」と表す「爆発力」を主に磨いていく。

過去２大会は決勝で現在世界ランクで日本勢最上位の張本美和（１７）＝木下グループ＝を倒した。今大会は世界トップ１５に６人がひしめく激戦予報だが、「一試合ずつ強くなることが目標」と一戦必勝で嵐の中を突き進む。（宮下 京香）

◆早田のシングルスＶで達成する記録

▽史上４人目の４連覇 １９３６〜３９年の保原キヨ、８３〜８７年に５連覇の星野美香、９２〜９７年に６連覇の小山ちれ以来

▽歴代３位タイの５度目制覇 小山の８回（６連覇を含む）、星野の７回（５連覇を含む）に次ぐ。５回では平野早矢香（３連覇を含む）、石川佳純（同）、大関行江（２連覇を含む）がいる。