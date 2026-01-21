◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（船橋・ダート１８００メートル、良）

２４年に３歳ダート３冠競走の前哨戦の一つとして整備され、３回目を迎えた交流重賞は、単勝３番人気で高杉吏麒騎手騎乗のカタリテ（牡、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）が、最後の直線で抜け出そうとしたが、勝ち馬に交わされ、１馬身半差の２着に敗れた。新馬、寒椿賞に続く無傷３連勝を果たせなかった。

単勝１・８倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のフィンガー（牡、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が大外枠を克服し、未勝利勝ちからの２連勝で重賞初制覇を飾った。ＪＲＡ勢の勝利は２４年アンモシエラ、２５年メルキオルに続く３連勝。１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井・ダート１８００メートル）へ名乗りを上げた。勝ち時計は１分５５秒４。

３着には２番人気で美浦・国枝栄厩舎所属のチャーリー（御神本訓史騎手）が続き、ＪＲＡ勢が上位を独占。３連単は７８０円だった。

高杉吏麒騎手（カタリテ＝２着）「思っていたより距離はこなしてくれました。勝ち馬が行くと思ったが、いい形でマークされてしまった。体が幼くフワッとするところがあるけど、そのぶん伸びしろがあるし、これから良くなってくると思います」

御神本訓史騎手（チャーリー＝３着）「まだ体の使い方が幼く、瞬発力勝負では分が悪かった。距離はもつと思うし、順調に成長していってくれれば」

矢野貴之騎手（ポッドフェスタ＝４着）「初めての船橋コースでもどっしりしていたし、左回りも問題なかった。現状は決め手勝負になると分が悪いが、そのなかでもよく頑張っているし、いい意味で伸びしろはある」

西啓太騎手（バスクレヒオン＝５着）「切れる脚はないけど、バテないし距離はあっても問題ない。まだ体が幼いぶん、しっかりしてくれば機動力も出てくると思う」