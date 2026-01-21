◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（船橋・ダート１８００メートル、良）

２４年に３歳ダート３冠競走の前哨戦の一つとして整備され、３回目を迎えた交流重賞は、単勝１・８倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のフィンガー（牡、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が大外枠を克服し、未勝利勝ちからの２連勝で重賞初制覇を飾った。ＪＲＡ勢の勝利は２４年アンモシエラ、２５年メルキオルに続く３連勝。１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井・ダート１８００メートル）へ名乗りを上げた。勝ち時計は１分５５秒４。

２着は３番人気のカタリテ（高杉吏麒騎手）、３着には２番人気のチャーリー（御神本訓史騎手）が入った。

３連単は２番人気の７８０円。超低配当にＳＮＳでは「三連単７８０円は超合金並みの硬さですな」「オッズが渋い、渋すぎますね。地方競馬の難しいところです」「ギリギリガミ。。返還やと思ってる笑」「ガチガチ決着ならお手上げ」「カッチカチやね」のコメントが寄せられていた。

なお、３連単の１番人気は１着フィンガー、２着チャーリー、３着カタリテの組み合わせで、６３０円だった。