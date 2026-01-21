Snow Man初となるPOP-UPの東京会場があすスタート アジア3都市含む巡回の集大成に【展示詳細】
9人組グループ・Snow Manの初となるPOP-UPイベント『Snow Man 1st POP-UP』の東京会場が、あす22日より東京・六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ／スペースにて開催される。2025年9月以降、初の挑戦となるアジア3都市（ソウル・台北・バンコク）を巡回し、集大成として、アジアでの全日程終了後に大阪と東京の2都市で日本凱旋。東京会場では写真の展示、Snow Manの軌跡を辿る映像のほか、POP-UPのために作られたグッズの販売や体験型のコンテンツが展開される。
【写真】スーツ姿がかっこいい！東京開催記者発表に8人で登壇したSnow Man
2025年1月22日、デビュー5周年記念日にリリースされたベストアルバムが発売初日（店着時）に110.5万枚を売上げ、令和最高初週売上を記録。2月18日付の累積売上では150.8万枚となり、自己初の累積売上150万枚超えを達成。続く、4月・6月には自身初となる国立競技場・日産スタジアムでの公演『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』を開催し、全4公演で28万4000人を動員するなど、名実ともに日本を代表するアイドルグループへと進化し続けるSnow Man。
本ポップアップは、Snow Manの音楽とパフォーマンスを体感できる、新たなファンとのコミュニケーションの場として展開。25年8月30日〜9月14日開催のソウル会場では16日間で累計1万500人、25年10月18日〜26日の台北会場では9日間で累計1万1121人、25年11月18日〜26日のバンコク会場では9日間で累計7963人、25年12月20日〜26年1月18日の大阪会場では29日間（1月1日休館）で累計4万4428人が来場。東京会場では、32日間で累計5万人来場予定となっている。
アジア各都市でのPOP-UPでは、開催地で活躍する現地のフォトグラファーによる地域毎のキービジュアルを採用し、各都市へSnow Manの魅力を届けてきた。東京会場では、アジア各都市、そして日本凱旋の大阪会場で展示されたものを集約。これまで展示されていなかった写真も追加される。
キービジュアルは、本ポップアップオリジナルの撮り下ろし。六本木ヒルズアリーナの会場の入口となる「KAYER GATE」は、キービジュアルの世界観とリンクしたゲートでゲストを“真っ白な世界”に誘う。「OSHI TEST」は、Q&Aに答えると推しのメンバーが現れる体験型コンテンツ。「NINE HISTORY WALL」では、CDデビューから現在に至るまで、Snow Manが描いてきた音楽的歴史をグラフィックで辿る。
「MOVIE THEATER」は、これまでの軌跡を辿るシアター。Snow ManのこれまでのMVやライブ映像などが、約2分の映像となり上映される。「PHOTOGRAPHER COLLABORATION」では、キービジュアルに加え、ソウル、台北、バンコク各地のフォトグラファーと撮影した写真を一挙に展示。「Snow BALL KEYRING DIY」は、好きなパーツを集めて、自分だけのSnow BALLキーリングが作れる体験型コンテンツとなっている。
また「COSTUME DISPLAY」は、新型コロナウイルスの影響で当初予定されていたライブツアーが中止を余儀なくされ、無観客で敢行されたデビュー後初のライブ『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』でデビュー曲「D.D.」をパフォーマンスした際に着用した思い出の衣装が展示される。
フォトスポットとしては、鏡張りの中に無数の照明が吊り下げられた幻想的な空間の中で写真を撮れるエリアや、ソウル、台北、バンコクで話題となった雪だるまのオブジェが東京にも登場する。
さらに、ヒルズカフェ／スペースでは、POP-UPでしか体験できないSnow Manのオリジナルフレームで一緒に写真を撮れる「DON'T LXXK UP with Snow Man」も登場。ショップでは、白をキーカラーにしたオリジナルグッズがバラエティ豊富に取り揃えられている。
東京会場は、2月22日まで開催される。
2025年1月22日、デビュー5周年記念日にリリースされたベストアルバムが発売初日（店着時）に110.5万枚を売上げ、令和最高初週売上を記録。2月18日付の累積売上では150.8万枚となり、自己初の累積売上150万枚超えを達成。続く、4月・6月には自身初となる国立競技場・日産スタジアムでの公演『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』を開催し、全4公演で28万4000人を動員するなど、名実ともに日本を代表するアイドルグループへと進化し続けるSnow Man。
本ポップアップは、Snow Manの音楽とパフォーマンスを体感できる、新たなファンとのコミュニケーションの場として展開。25年8月30日〜9月14日開催のソウル会場では16日間で累計1万500人、25年10月18日〜26日の台北会場では9日間で累計1万1121人、25年11月18日〜26日のバンコク会場では9日間で累計7963人、25年12月20日〜26年1月18日の大阪会場では29日間（1月1日休館）で累計4万4428人が来場。東京会場では、32日間で累計5万人来場予定となっている。
アジア各都市でのPOP-UPでは、開催地で活躍する現地のフォトグラファーによる地域毎のキービジュアルを採用し、各都市へSnow Manの魅力を届けてきた。東京会場では、アジア各都市、そして日本凱旋の大阪会場で展示されたものを集約。これまで展示されていなかった写真も追加される。
キービジュアルは、本ポップアップオリジナルの撮り下ろし。六本木ヒルズアリーナの会場の入口となる「KAYER GATE」は、キービジュアルの世界観とリンクしたゲートでゲストを“真っ白な世界”に誘う。「OSHI TEST」は、Q&Aに答えると推しのメンバーが現れる体験型コンテンツ。「NINE HISTORY WALL」では、CDデビューから現在に至るまで、Snow Manが描いてきた音楽的歴史をグラフィックで辿る。
「MOVIE THEATER」は、これまでの軌跡を辿るシアター。Snow ManのこれまでのMVやライブ映像などが、約2分の映像となり上映される。「PHOTOGRAPHER COLLABORATION」では、キービジュアルに加え、ソウル、台北、バンコク各地のフォトグラファーと撮影した写真を一挙に展示。「Snow BALL KEYRING DIY」は、好きなパーツを集めて、自分だけのSnow BALLキーリングが作れる体験型コンテンツとなっている。
また「COSTUME DISPLAY」は、新型コロナウイルスの影響で当初予定されていたライブツアーが中止を余儀なくされ、無観客で敢行されたデビュー後初のライブ『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』でデビュー曲「D.D.」をパフォーマンスした際に着用した思い出の衣装が展示される。
フォトスポットとしては、鏡張りの中に無数の照明が吊り下げられた幻想的な空間の中で写真を撮れるエリアや、ソウル、台北、バンコクで話題となった雪だるまのオブジェが東京にも登場する。
さらに、ヒルズカフェ／スペースでは、POP-UPでしか体験できないSnow Manのオリジナルフレームで一緒に写真を撮れる「DON'T LXXK UP with Snow Man」も登場。ショップでは、白をキーカラーにしたオリジナルグッズがバラエティ豊富に取り揃えられている。
東京会場は、2月22日まで開催される。