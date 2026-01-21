TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時2分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市に発表しました。

中越、上越では、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■三条市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■柏崎市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■小千谷市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■加茂市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■十日町市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■糸魚川市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■妙高市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■上越市
□大雪警報
　積雪　22日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■魚沼市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■南魚沼市
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■湯沢町
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■津南町
□大雪警報
　積雪　22日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意