気象台は、午後9時2分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市に発表しました。

中越、上越では、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長岡市

□大雪警報

積雪 22日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

・山沿い

12時間最大降雪量 60cm



□なだれ注意報

23日にかけて注意



■三条市

□大雪警報

積雪 22日夜遅くにかけて警戒

（以後も警戒必要）

・山沿い

12時間最大降雪量 60cm





□なだれ注意報23日にかけて注意■柏崎市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■小千谷市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■加茂市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■十日町市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■糸魚川市□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日朝にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■妙高市□大雪警報【発表】積雪 22日未明から22日朝にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■上越市□大雪警報積雪 22日朝にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm・平地6時間最大降雪量 30cm□なだれ注意報23日にかけて注意■魚沼市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■南魚沼市□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■湯沢町□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■津南町□大雪警報積雪 22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報23日にかけて注意