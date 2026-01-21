【大雪警報】新潟県・糸魚川市、妙高市に発表 21日21:02時点
気象台は、午後9時2分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・糸魚川市、妙高市に発表 21日21:02時点
中越、上越では、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■三条市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
23日にかけて注意
■柏崎市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小千谷市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■加茂市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■十日町市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■糸魚川市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上越市
□大雪警報
積雪 22日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■魚沼市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■湯沢町
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■津南町
□大雪警報
積雪 22日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意