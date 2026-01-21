アジア制覇に王手の大岩ジャパン、３月にトルコで欧州２か国と対戦！「選⼿個々のレベルアップができる貴重な機会」
日本サッカー協会が１月21日、ロサンゼルス五輪出場を⽬指すU-21⽇本代表が、３⽉にU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦すると発表した。
２試合とも会場はトルコのアンタルヤ。アルバニア戦は３月27日、セルビア戦は３月30日で、キックオフ時間は調整中となっている。
U-21日本代表は現在、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップに“飛び級”で参戦中。20日の準決勝で韓国を下したなか、24日の決勝で連覇を懸けて中国と対戦する。
同チームを率いる大岩剛監督は、今回の発表に際し、次のようなコメントを寄せた。
「３⽉にアルバニア、セルビアと対戦することが決まりました。2027年に⾏なわれるUEFA U-21欧州選⼿権の開催国として現在、強化している両国との対戦は、我々にとっても大きな経験となります。また、現在参加しているAFC U23アジアカップで得た経験値に加えて、ヨーロッパのチームと対戦することにより、フィジカル、パワーが持ち味のヨーロッパの基準を知るだけでなく、選⼿個々のレベルアップができる貴重な機会となります。この２試合を通じてさらに成⻑できるよう、しっかりと準備したいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾
