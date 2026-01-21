【レポート】STARGLOWデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントに約5,000人が集結
STARGLOWが1月21日、東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場にてデビューシングル「Star Wish」のリリース記念イベントを開催した。
■オリコンデイリーランキング1位を獲得したデビュー曲「Star Wish」を初披露
デビュー日という記念すべき日に行われた本イベントには、約5,000人のファンが集結。ミニライブ＆トークを通して、STARGLOWの記念すべき第一歩を見届けた。
ミニライブでは、オリコンデイリーシングルランキング1位（1月20日付）を獲得したデビューシングル「Star Wish」を初披露。
5人は夢への願いを込めた楽曲を真っすぐに届け、初ステージとは思えない堂々としたパフォーマンスでSTARGLOWとしての確かな存在感を印象づけた。
本イベントは優先エリア当選者を対象としつつ、一般観覧エリアも開放。平日開催にもかかわらず多くの来場者が詰めかけ、STARGLOWへの高い注目度を示した。
なお、STARGLOWはこのデビューシングルを携え、1月31日、2月1日に神奈川・横浜BUNTAIで初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』を開催する。
■リリース情報
2026.01.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Star Wish」
2026.01.21 ON SALE
SINGLE「Star Wish」
■関連リンク
デビューシングル「Star Wish」特設サイト
starglow-sp.com/starwish/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/