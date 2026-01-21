日本海側を中心に大雪となっていますが、雪のピークはこれからです。22日（木）は特に中国、近畿、北陸で、短時間で降雪が強まるおそれがあります。

気象衛星です。日本海にはびっしりと筋状の雲が出ています。雲の筋が乱れているところがありますが、こういう部分がかかってくると雪の降り方が強まります。

今回の大雪の特徴は、

・25日（日）頃まで長く降り続く

・山沿いや山地だけでなく平地でも大雪のおそれ

・普段雪の少ない太平洋側でも大雪になるところがある

ということです。

予想降雪量です。22日（木）夕方までの24時間で、北陸で100センチ、近畿や中国地方など、西日本でも80センチから90センチと大雪が予想されています。

23日（金）夕方までの24時間では、北陸で100センチ、東北で70センチ、24日（土）にかけてもまだまだ大雪が続きます。東北、北陸、東海で70センチと各地で降雪量がかなり多くなりそうです。大雪による災害に警戒をしてください。

予想最低気温です。前日と同じかさらに低くなるところが多く、西日本や東日本でも氷点下のところがありそうです。

22日（木）朝は防寒対策と、大雪対策しっかりとしてお出かけください。