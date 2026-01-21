＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】モデル体型の序二段力士（全身）

186センチの長身に、103キロの引き締まった肉体。従来の力士のイメージを覆すような「モデル体型」の若手力士が登場。そのビジュアルと立ち振る舞いに「モデル系力士きた」「すごいスタイル」など驚きの声が上がった。

注目を集めたのは、序二段二十八枚目・雷颯（雷）。19歳の新鋭が、序二段十九枚目・小滝山（二子山）との一番で土俵に上がると、そのスラリとした四肢と、トレーニングの成果を感じさせる筋肉美にファンが即座に反応した。

取組では、長身を活かそうとした雷颯だったが、小滝山の力強い攻めに後退。最後は寄り倒され、土俵に叩きつけられた。その瞬間、館内には女性ファンのものと思われる「キャーー！」という悲鳴にも似た歓声が響き渡った。敗れはしたものの、土俵を去る際の一挙手一投足にまで熱い視線が注がれた。

この光景に、ABEMAファンからは「モデル系力士きた」「イケメン」「シュッとしてる」「すごいスタイル」と驚きのコメントが続出。勝った小滝山は5勝目（1敗）を挙げ、惜しくも敗れた雷颯は2敗目（4勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）