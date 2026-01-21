引退を表明した菅義偉元首相（７７）が１７日にＳＮＳに投稿した引退報告に異例の１万件超のコメントが殺到した。菅氏は２１日、改めてＳＮＳに投稿し「予想をはるかに上回る、数多くの心温まるコメントをいただきました。政治家冥利に尽きる、幸せな政治家人生だったと実感しています」と謝意を記した。

【１７日の投稿】

私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました。

雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、政治の世界に飛び込みました。

ゼロからのスタートだった私が衆議院議員として３０年、内閣官房長官、内閣総理大臣を務めることができました。

ふるさと納税、不妊治療の保険適用、脱炭素社会の実現、インバウンドによる観光立国、携帯電話料金の値下げ、災害時のダムの一元管理、デジタル庁の新設、半導体誘致など、縦割りを打破して、これまでできなかった政策を実現させ、次の時代の日本への道筋をつけることができたと思います。

新型コロナウイルスのワクチン１日１００万回を決断し、コロナ禍の収束に貢献できたことも思い出深いものです。

これも皆様のこれまでの長年にわたるお支え、厚いご支援によるものであり、改めて心より感謝申し上げます。

【２１日の投稿】

先日の投稿に対して、予想をはるかに上回る、数多くの心温まるコメントをいただきました。

政治家冥利に尽きる、幸せな政治家人生だったと実感しています。

ゼロからスタートしても総理大臣を務めることができる。これからもそういう国であってほしいと思います。

改革はまだまだ道半ばです。

私はこれからも皆さんとともに歩んでまいります。

ありがとうございました。

＝＝＝

１７日の投稿にはＸやインスタグラムに計１万件を超えるコメントが相次いだ。

「菅さん、本当にありがとうございました」「多くの功績を残された菅元総理と、今回のご決断に心からの拍手をお送りします」「携帯代助かってます！」「あなたの功績に感謝します」「どうかお身体を大切になさってください」など、長年の労をねぎらうコメントが投稿された。