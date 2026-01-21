中川翔子「スーパーもいけない、眠れない」双子育児の壮絶苦悩を吐露…指摘されていた“復帰早すぎ”問題

タレントの「しょこたん」こと中川翔子が1月19日に更新したInstagramで子育ての悩みを吐露した。

2025年9月、双子の男児を出産した中川は、子どもたちとのスリーショット写真とともに《夜中になると考えちゃいます キャパをこえる出来事がいろいろ重なっている! 夫もギックリ腰に!本当に人生っていろいろあるなかで 双子連鎖泣きが最近ある!成長!》と記した。

中川のポストでは、長文でハードな子育ての現状がつづられていると語るのはスポーツ紙記者だ。

「中川さんは《双子育児、こんなにも物理的に手がたりない、大変とは想像できなかった スーパーもいけない、眠れない、本当に 人に助けていただかないと動けない、人生ごと塗り変わってしまって混乱している》《身体も戻らない、でもぜんぶ頑張らないといけない ホルモンのせいもあり涙がでる、ぜんぶホルモンのせい》と、夜中に涙が出ることがあり、自身の体調もすぐれないと記しています。中川さんは、1月20日未明のXで《xが無理になってきた》と“意味深”投稿も行っており、メンタル面の落ち込みが取りざたされていました」

コメント欄では、

《しょこたんはめちゃめちゃ頑張ってる!! 大丈夫ですよ!! ただ 無理はしないでね》

《大変な事もあると思いますが、応援してますー》

と、ファンからのエールが並ぶ。中川は同ポストでは《3/1に復帰ライブが控えています ダンスもしてたくさん歌うよ 良かったらぜひ遊びに来てください 全集中でがんばらなくては》と、イベント告知もおこなっている。

中川の芸能活動への復帰に関しては、以前から早すぎるのではという意見があると語るのは、芸能プロ関係者だ。

「中川さんは、出産前からコメンテーターとして週1でレギュラー出演していた『ひるおび』（TBS系）に、2026年1月、半年ぶりに復帰したと報告しています。さらに“不可抗力”による中止が発表されたものの、3月18日には中国・上海のライブイベントへの出演が予定されていました。双子の子育てと並行しながら、テレビレギュラーに加え、2つのイベント準備を進めていたわけですから、精神的に追い詰められてしまうのも無理はないでしょう。復帰を急ぎすぎな印象は否めません。

もちろん、育児だけになってしまうことで、むしろ追い詰められてしまうこともあるかもしれず、バランスが大事です」

中川は今回のポストで《絵日記描きたいけどタイミングのがして描きたいことがたまってる》とも記している。子育てに専念しつつ、SNSで日常を発信するぐらいが、いちばんいいのかもしれない。