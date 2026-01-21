俳優でタレントの鈴木福が必死のX投稿を続けている。昨年公開延期となった主演映画の状況に、自らアピール攻勢をかけているのだ。

「1月23日、鈴木さんの主演映画『ヒグマ!!』が公開されます。同作は闇バイトとクマ被害という2つの現代の恐怖を交差させたスリラー作品。鈴木さんは、多額の借金を返済するため闇バイトに手を染める役に挑戦します。

最近はタレントのイメージも強いですが、今回は主演とあって相当気合が入っているようです」（芸能記者）

ところが、思わぬ不運が待っていた。

「もともとこの映画は昨年11月21日に公開を予定していました。しかし、全国的に相次ぐクマ被害をうけ、制作側が公開延期という苦渋の決断を下したのです。宣伝キャンペーンは白紙となり、落ち着くまで公開を見合わせることになりました」（同）

その後、公開日が1月23日に決定。間もなく封切られるが、鈴木は20日、Xでこんな投稿をする。

《多くの地域で、上映館が無いことを嘆いてくださっているポストを見ます…みなさん！！ぜひ大きな声で嘆いてください！！そして、観てくださった方々は、近くに上映館が無い地域の方々にも届くよう、大きな声でヒグマについて語ってください！！よろしくお願いします！！》

つまり上映館のあまりの少なさに、ネットの力で増やしてもらえないか、切に願っているかたちだ。しかも、19日にも、

《今週末『ヒグマ!!』観に行ってくれる方どのくらいいますかー？劇場で観客の鈴木福を見つけたら、先着で非売品のこのシールあげるキャンペーンやるって言ったら観に行ってくれますか？笑》

と投稿。鈴木自ら映画館に足を運び、ファンサービスまですると提案したのだ。

「鈴木さんの必死さもわかります」と話すのは、さる放送作家。

「鈴木さんは子役のイメージが強く、俳優としてはまだこれから、というイメージがありますよね。

ドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）で共演した芦田愛菜さんは、女優としての実績以上に好感度の高さでCM女王になりました。ただ、鈴木さんの場合、そうした強力なイメージや安心感が、十分に確立されているとは言いがたい。だからこそ、主演作の行方に対して人一倍気を配り、自ら前面に立ってアピールする姿勢を見せているのでしょう」

なかなか越えられない “子役イメージの壁”。それより立ちはだかるのが公開タイミングだ。

「現在、さすがの寒さで、ほとんどのクマが冬眠に入ったと思われます。その影響で、被害も沈静化しつつあり、クマに対する関心も薄れてきました。その結果、作品が目立たなくなってしまったのです。

延期という配慮が、逆に集客面でのジレンマとなって立ちはだかっているのです。炎上覚悟で当初のスケジュールどおり公開しておけば、と忸怩たる思いもあるかもしれませんね」（前出・放送作家）

話題性も冬眠モードに入らなければいいが……。