¡Ú£×£×£Å¡Û£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÉé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¡ª Ç¯Æâ¤Ç¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢É½ÌÀºÑ¤À¤¬¡Ä
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Çà¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ëá¤³¤È£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢Éé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¤ò¤«¤±¤Æà¹ÄÄëá¥°¥ó¥¿¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£×£Å¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢ÊÆ£Ô£Î£Á¤Ç³èÌö¤·À¤³¦¤Î¥Þ¥Ã¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÍèÇ¯Ãæ¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÅ·âÉ½ÌÀ¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡¢¿·ÆüËÜ£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤ËÂ³¤¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥ê¥ó¥°¤«¤éµî¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæÍ¸¿¿Êå¤é¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê±Ñ¡¦ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç°ìµ¤¤Ë»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¡££Á£Ê¤ÏÀè½µ¡¢¥·¥Ê¤ò°úÂà»î¹ç¤Ç¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¥°¥ó¥¿¡¼¤ò¥«¡¼¥Õ¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¾¡Íø¤È³Î¿®¤·¤Æµ»¤ò²ò¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ó¥¿¡¼¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»à³Ñ¤òÆÍ¤¤¤Æ»²¤Ã¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÇ§¤á¤º¥¿¥Ã¥×¤ÏÌµ¸ú¤Ë¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥°¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ò·è¤á¡¢£Á£Ê¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³£Á£Ê¤Ï¤³¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç£Ð£Ì£Å¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê£³£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¡£¤È¤³¤í¤¬¥°¥ó¥¿¡¼¤ÏºÆÀï¤Ë¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ÎºÆÀï¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤«¤±¤í¡£»à¤Ì²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤è¤¯¹Í¤¨¤í¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é£²£°£²£¶Ç¯Ãæ¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±åÅ¨¥°¥ó¥¿¡¼¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ï¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡£Á£Ê¤Ï°úÂà¤ò¤«¤±¤Æ¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡£ºÊ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤»¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥í¥¦¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤Ë¡Ö¥°¥ó¥¿¡¼¤ËÉé¤±¤¿¤é°úÂà¡×¤Î¾ò·ï¤ò¤Î¤à¤È¹ð¤²¤¿¡£¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢£Á£Ê¤Ï¥°¥ó¥¿¡¼Àï¤ÇÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ó¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢¥·¥Ê¤Ë²Ã¤¨à²øÊªá¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤âÁê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¡¢£²¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£Á£Ê¤â¡¢¸½ÌòºÇ¶¯¤Î°ì¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ÄÄë¤«¤é°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©