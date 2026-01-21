Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤³¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¢ª¡ÚGU¥»ー¥ë¡Û¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¡ª
Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡£¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÂÔË¾¤Î¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¡ª º£²ó¤Ï¡¢½Ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÃå¤³¤Ê¤·¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡£
¤³¤Ê¤ì´¶¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯1¡Ë¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÄêÈÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤òº£¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤Ê¤é¡¢¥ª¥ó¥Ö¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤¼¤Ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤âÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼«Á³¤È¡ÖÈ´¤±¡×¤òÀ¸¤ß¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£