寝ている赤ちゃんのそばに、そっと忍び寄る1匹の猫…。猫ちゃんと赤ちゃんの可愛い姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万1000回を超え、300件を超えるいいねを獲得しています。

【動画：ソファで眠る赤ちゃん→ネコが『暖まるため』に近づくと…ずっと見ていたくなる『尊い光景』】

赤ちゃんの上に乗っちゃう大胆な猫ちゃん

TikTokアカウント「うちの生き者」に投稿されたのは、赤ちゃんにくっつく猫ちゃんの姿。寝ている赤ちゃんのそばにやってきたのは猫のトトちゃんです。なんと、トトちゃんは赤ちゃんの上に乗って暖を取るそうです。

赤ちゃんの足元にいたトトちゃんは、赤ちゃんの様子を見ながらどこに乗ろうか考えている様子です。そして、赤ちゃんに寄りかかるように寝そべってしまったのだそう。トトちゃんが重かったのか赤ちゃんがもぞもぞと動いていましたが、しばらくするとふたりとも落ち着いてしまったそうです。

足が当たっても気にしない？

別の日は、赤ちゃんとトトちゃんがお昼寝していると、いつの間にか赤ちゃんの頭にトトちゃんの後ろ足が乗っていたことがあったそうです。反対に、赤ちゃんの足がトトちゃんに当たっても、トトちゃんは微動だにしなかったといいます。トトちゃんは、赤ちゃんを同じ猫だと思っているのか、それともクッションだと思っているのか、聞いてみたくなりますね。

ふたりの絆はこれからも深まる

赤ちゃんが成長するにつれて、トトちゃんに興味を持つようになった赤ちゃん。向かい合って座り、赤ちゃんがトトちゃんを触ろうとしている微笑ましいシーンもあったのだそう。これからのふたりがどのような関係になるのか楽しみです。

TikTokアカウント「うちの生き者」では、トトちゃんと同居猫、同居犬の日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの生き者」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。