日向坂46小坂菜緒、“大ファン”作品での声優デビューに「嘘なんじゃないかと」後輩と二人三脚で挑んだアフレコ回顧【劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編】
【モデルプレス＝2026/01/21】日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩が1月21日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）完成披露試写会に、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、DOMOTOの堂本光一とともに出席。「転生したら何になりたいか？」という質問に答えた。
【写真】19歳日向坂46メンバー「めちゃくちゃプリンセス」素肌透けるシースルードレス姿
小坂は「本当に昔から転スラの大ファンでして。今回このお話をいただいたときは、嘘なんじゃないかと思うくらい本当にすごく嬉しかったです」と笑顔。「今回は声優初挑戦ということもあったので、すごく緊張した中でのアフレコだったんですけど、声優のお仕事をやりたいという夢も叶いまして、本当に幸せな時間でした」とかみしめた。
特に好きなキャラクターを聞かれると、小坂が答える前に堂本が「ゾドン！？びっくり、言ってよ〜！」とコメントし会場の笑いを誘った。小坂は笑いながら「確かにこの劇場版ではゾドン、すごく良いキャラなんですけど、実は私はリムル様が一番大好き」と告白すると、リムル役の岡咲は「俺？ありがと」と答え、小坂は「幸せです、めちゃくちゃ幸せです！」と声を弾ませていた。
藤嶌は「私は個人で演技のお仕事をいただいたのは今回が初めてで。その初めてが声優さんのお仕事で、緊張や不安もあったんですけど、先輩の小坂さんと出演させていただけるというのと、決まった時にファンのみんなやメンバーのみんなに『おめでとう』の言葉をいただいて、すごく心が温まりました」とニッコリ。小坂は藤嶌の演技について「私は藤嶌の声が大好きなので、今回こうやってお仕事をさせていただけたのもすごく嬉しかったです」と語った。
続けて「藤嶌の声の抑揚のつけかたみたいなものがすごく上手だったので、アフレコを二人でやっていて、お互いに背中を押し合うみたいな感じでできました。すごく素敵な経験をさせていただきました」と回顧。すると藤嶌は「嬉しいです」と顔をほころばせ「アフレコ当日もすごく緊張していて。緊張している中で小坂さんに励ましていただいていたので、やっぱり先輩の力は大きいな、と思います」と小坂に感謝した。
作品にちなみ「転生するなら何にやりたいか？」という質問に、藤嶌は「昔からプリンセスになりたいという夢があったので、もし転生することができたら、大きなお城で優雅にお茶とかをしながらかわいいドレスのプリンセスになりたいです」と回答。藤嶌はピンクのフリルがついたワンピースを着ていたこともあり、キャスト陣が「めちゃくちゃプリンセスですよ」と反応すると藤嶌は「今日は豪華版です！」と笑顔を見せた。
小坂は「猫ちゃんが大好きなので、転生したら猫になって街中をゆらりと歩きながらゆったりとした生活をしてみたいです」と願望を告白。堂本は「その飼い主になりたいです！」とボケて笑いを誘った後、下を向いて「反省しちゃって…」と笑った。
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』（通称『転スラ』）。WEB小説投稿サイトで連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、TVアニメシリーズ第4期の放送も決定している。
原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる新たな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国【カイエン国】。そこは人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れる。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】19歳日向坂46メンバー「めちゃくちゃプリンセス」素肌透けるシースルードレス姿
◆小坂菜緒、“大ファン”「転スラ」声優に歓喜
小坂は「本当に昔から転スラの大ファンでして。今回このお話をいただいたときは、嘘なんじゃないかと思うくらい本当にすごく嬉しかったです」と笑顔。「今回は声優初挑戦ということもあったので、すごく緊張した中でのアフレコだったんですけど、声優のお仕事をやりたいという夢も叶いまして、本当に幸せな時間でした」とかみしめた。
藤嶌は「私は個人で演技のお仕事をいただいたのは今回が初めてで。その初めてが声優さんのお仕事で、緊張や不安もあったんですけど、先輩の小坂さんと出演させていただけるというのと、決まった時にファンのみんなやメンバーのみんなに『おめでとう』の言葉をいただいて、すごく心が温まりました」とニッコリ。小坂は藤嶌の演技について「私は藤嶌の声が大好きなので、今回こうやってお仕事をさせていただけたのもすごく嬉しかったです」と語った。
続けて「藤嶌の声の抑揚のつけかたみたいなものがすごく上手だったので、アフレコを二人でやっていて、お互いに背中を押し合うみたいな感じでできました。すごく素敵な経験をさせていただきました」と回顧。すると藤嶌は「嬉しいです」と顔をほころばせ「アフレコ当日もすごく緊張していて。緊張している中で小坂さんに励ましていただいていたので、やっぱり先輩の力は大きいな、と思います」と小坂に感謝した。
◆小坂菜緒＆藤嶌果歩「転生するなら？」に回答
作品にちなみ「転生するなら何にやりたいか？」という質問に、藤嶌は「昔からプリンセスになりたいという夢があったので、もし転生することができたら、大きなお城で優雅にお茶とかをしながらかわいいドレスのプリンセスになりたいです」と回答。藤嶌はピンクのフリルがついたワンピースを着ていたこともあり、キャスト陣が「めちゃくちゃプリンセスですよ」と反応すると藤嶌は「今日は豪華版です！」と笑顔を見せた。
小坂は「猫ちゃんが大好きなので、転生したら猫になって街中をゆらりと歩きながらゆったりとした生活をしてみたいです」と願望を告白。堂本は「その飼い主になりたいです！」とボケて笑いを誘った後、下を向いて「反省しちゃって…」と笑った。
◆「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』（通称『転スラ』）。WEB小説投稿サイトで連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、TVアニメシリーズ第4期の放送も決定している。
原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる新たな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国【カイエン国】。そこは人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れる。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】