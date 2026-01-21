Â¨¥«¥´¿ä¾©ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡ý¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤ËÅÐ¾ì¡£µÞ¤Ê¤ªÇñ¤ê¡¦Î¹¹Ô¡¦µ¢¾Ê»þ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ÆÈ©¤ä¸ýÆâ¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤ÂÞÆþ¤ê¤Î¿¡¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å & »õËá¤¥·ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£²ÙÊª¤Î¤«¤µ¤Ð¤ê¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
»þÃ»¤â³ð¤¨¤ë¡ª¡©¡Ö¡ÔÀö´é¤¬¤ï¤ê¤Ë¤â¡Õ¥ß¥È¥ó·¿¿¡¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å7ËçÆþ¤ê¡×
»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¡¢¥ß¥È¥ó·¿¤Î¿¡¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö1Ëç¤ÇÀö´é¡¦³Ñ¼Á¥±¥¢¡¦ÊÝ¼¾¸ú²Ì¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»þÃ»¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎÇö¤¤ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊª¤Ë¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥«¥Ð¥ó¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐµÞ¤Ê¤ªÇñ¤ê¤Î»þ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£7ËçÆþ¤ê¤Ç\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
±úÆÌ¤¬¤¢¤ë»ÅÍÍ¤Î¡Ö¡Ô¿å¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤ë¡Õ»Ø·¿»õËá¤¥·ー¥È14ËçÆþ¤ê¡×
³°½Ð»þ¤Î¿©¸å¤ä¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä»õËá¤¥·ー¥È¡£¤³¤Á¤é¤â»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤»þ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£14ËçÆþ¤ê¤Ç\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£É½ÌÌ¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê±úÆÌ¤¬¤¢¤ê¡¢±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎÂÞÆþ¤ê¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino