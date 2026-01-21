「プロレス・スターダム」（２１日、後楽園ホール）

昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、第１試合のタッグマッチに出場した。師匠の葉月（２８）と組み、ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の朱里（３６）、八神蘭奈と対戦。“師弟タッグ”同士対決で、初遭遇の２冠王者を相手に健闘したものの、強烈なサソリ固めでギブアップ負けを喫した。

１０日の後楽園大会でも師弟タッグでプロレス４戦目にして“初勝利”を挙げたフワちゃんは、初遭遇した朱里に対しバチバチに攻撃を仕掛けた。躍動感あふれるドロップキックや滞空時間の長いブレーンバスターでどよめかせると、卍字固めはロープに逃げられた。ただ、朱里の鋭いキックを背中に浴びると鈍い音が鳴り響き悶絶。さらに、サソリ固めに捕らえられると思わず「痛いっ！」と悲鳴を上げた。一度はロープに逃げたものの、最後は思い切り絞り上げられ、たまらずタップアウトした。

“モノが違う女”にプロレスの洗礼を浴びた形のフワちゃんは「すいません。ちょっとギブアップは…悔しい。くそー。なんだよあれは。受けたことのない痛みで。あー、悔しい」と唇を噛んだ。ボコボコにされたが、「朱里さんについて噂には聞いてたんですけど、本当に骨も肉も衣装も全部壊れましたよ。あんなにめちゃくちゃにやってくるなんて。悪者じゃないですか（笑）。頭を使わないと、（真っ正面から受けたら）伊達な痛みじゃないですね。あらためて２つベルトを持っている葉月さんはただ者じゃないと思いました」とプロレスの奥深さに嘆息を漏らし、師匠の葉月からは「まだまだプロレスラー人生始まったばかりだよ」と背中を押された。

一方、注目の新人をボコボコにした朱里は「フワちゃん、初めて試合してみて、いいね。面白いね。なんか気持ちが伝わってくる。また戦った時にどう進化してくるか楽しみになったのと、バチバチやって、うちは絶対に負けないし。フワちゃん、また当たるのを楽しみにしているよ」と好感触を示していた。