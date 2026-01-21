世界一凶暴な犬種といわれるピットブルと男の子が一緒に暮らすと…？想像と正反対すぎるステキな光景は話題を呼び、投稿は9.8万回再生を突破。「本当に優しい子」「良き兄弟」「いつまでも仲良しで！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『世界一凶暴』と言われる犬種と『小さな男の子』が一緒に暮らした結果…『想像と真逆すぎる光景』】

世界一の狂犬ピットブルと1歳の男の子の日常

Instagramアカウント「kohake08030110」に投稿されたのは、世界一凶暴な犬種といわれるピットブルの「あおい」くんと、一緒に暮らす1歳の男の子しおりくんこと「しおちゃん」の日常の一コマ。

フレンチブルドッグの血も混ざっているというあおいくんですが、その屈強な見た目はピットブルそのもの。小さな子どもと一緒で大丈夫…！？そう危惧してしまうかもしれませんが、心配は一切不要なんだとか。しおちゃんが生まれたときからそばにいたあおいくん、ベビーシッターとして日々見守っていたといいます。

この日もあおいくんのお散歩にしおちゃんも同行！リードを持ちたいしおちゃんにペースを合わせ、時にはじゃれあったり…そんなふたりは仲良し兄弟そのものだったとか。

優しいジェントルマン♡

あおいくんのスゴイところは、しおちゃんと目線を合わせて一緒に遊んでくれることだけではありません。転ぶと危ない側溝からはしおちゃんを遠ざけ、自分がすぐ横を歩くのだとか！これぞまさにお兄ちゃんといった姿には脱帽です…！

その後もあおいくんのクン活を真似たり、おままごとに付き合ったり…とドタバタながら優しいお散歩タイムが続いたといいます。

お兄ちゃんを真似っこ！仲良し兄弟♪

小さな子どもと凶暴な犬が一緒で大丈夫？そんな声も、しおちゃんファーストのあおいくんを見ればすべて吹き飛ぶことでしょう。飼い主さんも『これが我が家にとって正解のカタチ』だと綴っています。

ピットブルの闘犬としてのルーツと不適切な飼育が招いた事故から「世界一凶暴」というレッテルを貼られてしまったのかもしれません。

あおいくんのことが大好きなしおちゃんは、エリザベスカラーをつけた四つ足姿も披露！お兄ちゃんの真似っこがしたいお年頃ですね。これからも種別を超えた微笑ましい兄弟のカタチを届け続けてほしいものです♡

この投稿には「素敵すぎます！」「優男すぎて癒される」「しおちゃんファースト」といった絶賛の声が多く寄せられました。

ふたりの日常をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「kohake08030110」へ遊びにいってみてくださいね！ほっこり優しい時間に癒されること間違いなしです♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「kohake08030110」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております