ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢¥á¥¬¥Í¡ß¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×

1·î20Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Önon-no3·î¹æËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç¤¨¼Ì¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯2·î¤ËÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°æ¾å¡£º£Ç¯¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¤À¡£
