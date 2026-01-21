「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、まるで別人のような最新姿を見せた。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｗｈｉｃｈ ｄｏ ｙｏｕ ｔｈｉｎｋ ｂｅｔｔｅｒ？？」とフォロワーに呼びかけ動画をアップした。

英語を習得中のゆきぽよは、先生と英語で会話する様子を撮影。先生に英語で「きょうとっても素敵だね」「なんかいつもより大人っぽい」とほめられ、うれしそうなゆきぽよ。「大人っぽいでしょ？」「今夜パーティーなんだ」と返答した。ゆきぽよは黒髪ストレートのロングヘア。メイクも上品だ。

ゆきぽよは毛先を触りながら「黒髪にしてたんだけど、飽きたかも」「なんか重いんだよね」と髪色に飽きてしまったのだという。すべて英語で先生と会話した。

フォロワーは「英会話上達して、ビックリ」「しばらく見ない間にすごく英語喋れるようになってる！！」「めっちゃ英語上手くなってる…」「聞き取りめっちゃ上達してる！」「聞き取りできてすごい！」「すぐ理解できてリアクションできてるのがすごいー」「リスニングもめっちゃできてるし英会話スムーズですごい！」とゆきぽよの英会話の様子にビックリ。

ギャルの面影はもうゼロ。すっかり上品美女になった姿に「すんごく綺麗になってる」「黒めちゃ似合ってて上品」「ビックリしました」「髪色暗いの似合うー」「大人っぽくていい」「黒髪のままでいてください」「え！！！！！めちゃくちゃかわいいいい！！！！」と絶賛した。

ゆきぽよは２０１９年、自宅で知人男性が救急搬送され、違法薬物使用の疑いで男性が逮捕。ゆきぽよも家宅捜索と薬物検査が行われ、結果は陰性だったが、その後テレビから姿を消すことになった。２２年に入って徐々に芸能活動を再開し、バラエティーなどで活躍している。