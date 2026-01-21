「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩがプロデュースする５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）」が２１日、都内でデビューシングル「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」のリリース記念イベントを開催した。

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらが所属する事務所「ＢＭＳＧ」が手がける３組目のボーイズグループ。オーディションプロジェクト「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ」の関連動画は合計７０００万回再生を記録するなど注目されてきた。

イベント開始時は気温４度の寒空だったが、５人が登場すると約５０００人の「ＳＴＡＲＳ」（ファンネーム）から大歓声が沸き起こった。ＫＡＮＯＮは「めっちゃ寒いですね。でも最後まで楽しんで」と呼びかけると、ＲＵＩも「一人一人の顔を覚えるつもりでやります」と宣言。初披露の「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」など３曲を披露し、華々しいスタートを切った。

盛大に門出を飾った５人は自己採点を求められると、「３００億」（ＫＡＮＯＮ）「２兆」（ＴＡＩＫＩ）「２京」（ＲＵＩ）と自画自賛。３１日、来月１日には横浜ＢＵＮＴＡＩで初単独イベントの開催も決まっているが、そんな５人の次なる目標は「２年目までにドーム公演」。それでもＲＵＩは「（僕たちの）音楽をたくさんの方に届けたいなと思うので、まずはたくさんの人に知ってもらうこと」。ＡＤＡＭも「まずはホールやアリーナ公演と着実に踏んでいって、大きな景色を見れるように頑張れれば」と謙虚な心も忘れなかった。