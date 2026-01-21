最初にご紹介するのが「オリジナル マンゴーチョコレート」5袋入り・50g 。

黒とオレンジでデザインされたパッケージを開けると、中には個別包装されたマンゴーチョコレートが5個入っています。ドライマンゴーにダークチョコレートをコーティングした、マンゴー好きにはたまらない一品です。

ドライマンゴーは、豊かな甘みとほどよい酸味が特徴のフィリピン産カラバオ種マンゴーを使用。果肉の約半分にダークチョコレートがコーティングされています。

断面はこんな感じ。

果肉の厚さや形状がひとつひとつ異なるのは、自然のものだからこそ。 果肉はしっとりとしていて滑らか。甘みと酸味のバランスがよく、甘さ控えめなダークチョコレートが、マンゴーのトロピカルな風味を引き立てています。

ブランデーやウイスキー、ワインのおつまみとしても合いそうですね。

同シリーズで、やさしい甘さのホワイトチョコレートでコーティングしたタイプもあります。

気になるカロリーは１袋あたり193kcal。

大きさに個体差はありますが、1個あたりのカロリーは40kcal前後です。



マカダミアナッツが主役！「ペイトンズ スリムディップ マカダミアチョコレート ラズベリー」 462円

ピンクのパッケージが華やかな雰囲気の「ペイトンズ スリムディップ マカダミアチョコレート ラズベリー」50g。

原産国はオーストラリアで、製造元のペイトンズ（PATONS）は1975年創業。世界100カ国以上に商品展開する大手マカダミアナッツメーカーです。

中には直径2cmほどのコロコロと丸いチョコレートが15〜16粒ほど入っています。 ひと粒ひと粒、大きさが微妙に異なります。

パッケージの裏にはこんなイラストが。

Slim Dipped！ つまり、一般的なマカダミアナッツのチョコレートよりも薄くコーティングしてあり、マカダミアナッツとチョコレートのバランスがパーフェクトだということらしいです。

ローストしたマカダミアナッツをミルクチョコレートで薄くコーティングし、ピンク色のラズベリーパウダーをまぶしてあります。

個々のマカダミアナッツの大きさや形が、そのままチョコレートの形になっています。

半分にカットしてみると、パッケージのイラスト通り！

マカダミアナッツのまわりを、薄くチョコレートが囲んでいて、ほぼマカダミアナッツといった状態。

ひと粒口に入れると、まずキュンと甘酸っぱいラズベリーの味わいが広がり、徐々にやさしい甘さのミルクチョコレートがとろけてきます。噛むとカリッとした心地よいかみごたえとともに、今度はマカダミアナッツのクリーミーでコクのある味わいが楽しめます。

主役はマカダミアナッツで、ラズベリーの風味とチョコレートのバランスが絶妙。余韻のある味わいがいいですね。

カロリーは１袋あたり318kcalです。

個体差はありますが、1個あたりのカロリーは21kcal前後といったところでしょう。



「ザ・プレッツェル ダークチョコレートシーソルトプレッツェルバーク」75gは、ダークチョコレートに砕いたプレッツェルとシーソルトを練り込んだアメリカ産のチョコレート。

チャック付きの袋に、板チョコをざっくり砕いた形状で入っています。

形は大きめ、小さめとマチマチで、普段使いのチョコレートとして食べるのにちょうどいいラフなイメージ。

容量もたっぷり入っていて、チャック付きの袋は食べかけを保存するのにも便利です。

チョコレートの厚さは7mmほどと厚く、断面を見てみると中に砕いたプレッツェルが入っているのがわかります。

食感は硬めで、ほろ苦いチョコレートと強めの塩味にインパクトあり。プレッツェルの歯ごたえも心地よく、食べ飽きず、クセになる味わいです。

１袋当たりのカロリーは359kcal。容量がたっぷりなので、少しずつ楽しみながら食べるのに向いていますね。



コーヒー豆が丸ごとIN！「オリジナル コーヒー豆チョコレート ダーク＆ミルク」348円

「オリジナル コーヒー豆チョコレート ダーク＆ミルク」50gは、コーヒー豆を販売するカルディコーヒーファームならではのオリジナルチョコレート。

袋を開けた瞬間から、コーヒーの香りがふわりと立ち上り、コーヒー好きにはたまらないチョコレートです。

エチオピア・イルガチェフェ地域のコーヒー豆を深めにローストし、チョコレートでコーティング。１袋の中に、ビターで深い色のダークチョコレートバージョンと、やさしい甘さで淡い色のミルクチョコレートバージョンが混ざっていて、2種の味わいが楽しめます。

口の中で転がしてチョコレートをとろけさせた後に、カリッと噛むと、苦味の中にフルーティーさを残したコーヒー豆の味と香りが広がります。

カロリーは１袋あたり244kcal。1個が小粒なので、仕事や勉強の合間の気分転換やひと息つくのに向いていそうです。



パチパチはじける食感?!「オリジナル ポップポッピングキャンディチョコレート」 388円

最後にご紹介するのは、パープルをベースにしたポップで華やかなパッケージが目を引く「オリジナル ポップポッピングキャンディチョコレート」1枚50g。

形状は板チョコで、表面に細い溝が入ったマスと、少しザラつきのある平らなマスが交互に並んでいます。

植物油脂不使用のガーナ産カカオ50％を使用したミルクチョコレートに、口の中でパチパチとはじける食感のキャンディが散りばめられているとのこと。

いったいどんな味わいなのでしょうか。

切れ目に沿って割って、食べてみました。

ミルクチョコレートといっても甘さは比較的控えめ。苦味と甘さのバランスがちょうどよく、口の中でカカオの風味を感じながら、やわらかくとろけていくうちに、パチパチと小さく弾けるような食感が出てきます。

ひとりで食べるなら、割らずにそのままかじりつくのもいいかも。

パッケージがかわいく刺激的な食感もユニーク。分け合って食べたり、ちょっとしたギフトとして使えば話題にもなりそうですね。

1枚・50g当たりのカロリーは274kcal。1枚12マスなので、１マス当たりのカロリーは約23kcalです。

さまざまなタイプのチョコレートが出揃うバレンタインシーズン！

手軽にチョコレートが買えるカルディコーヒーファームで、ぜひお気に入りを見つけましょう。

※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



