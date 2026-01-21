ひと箱でいろいろな味わいが楽しめる「成城石井 チョコバラエティアソート BOX」

バレンタインは日頃の感謝や好意の気持ちを人に伝えるだけではなく、自分へのご褒美としてお気に入りのチョコを楽しむ人が増えています。

「成城石井」では2026年のバレンタインシーズンを “多彩なフレーバー”をテーマに、最大250品のチョコカテゴリー商品を展開。

また、「推しチョコ★発見フェア」ではバイヤーが厳選した50品のほか、フェアのために開発した自家製デザートも新登場します。

種類がたくさんありすぎて、何を選んでいいのか迷ってしまいそうですが、そんな時に、まずおすすめなのが、「成城石井 チョコバラエティアソート BOX」小・154g 1610円／中・252g 2150円です。

写真は小のBOXを開けたところ。

個包装のチョコレートを大量に仕入れ、自社のセントラルキッチンでアソートBOXとして小分け包装して販売する商品で、異なるメーカーを取り混ぜ、8種類のチョコレートが入っています。

詰め合わせ内容は左上から時計回りで、「成城石井ミルククランチチョコ」、フランス「マテス ファンタジートリュフ」2品（プレーン、オレンジピール）、イタリアから直輸入している「ディ・ジェンナーロ」4品（ダークチョコプラリーヌダーククリーム、ダークチョコプラリーヌレモンフレーバー、ミルクチョコプラリーヌラテクリーム、ミルクチョコプラリーヌヘーゼルナッツ）、ヘーゼルナッツを使用した「フェレッティ ジャンドゥーヤ クラシック」。

小のBOXは「成城石井ミルククランチチョコ」が1粒。その他は各2粒入りの計15粒。

中のBOXは各3粒入りの計24粒。

ひと箱で、さまざまな味わいが楽しめておすすめですよ。



ピスタチオがごろごろ！「パティスイス ダークチョコレート ピスタチオ ロシェ」

「パティスイス（Patiswiss）」は2004年創業のトルコのチョコレートメーカー。

今回ご紹介するのは「パティスイス ダークチョコレート ピスタチオ ロシェ」80g 1070円。

フランス語で「岩山」を意味する「ロシェ」というシリーズのチョコレートは、その名の通り、岩のようなゴツゴツとした形をしているのが特徴です。

「ピスタチオ ロシェ」は、殻を取り除いたピスタチオの実そのものをダークチョコレートでコーティングしたもので、ピスタチオとチョコレートの配合が1：1。

ごろごろと入っているピスタチオのカリッと心地よい食感とコクが、ダークチョコレートとマッチしています。

甘さ控えめで、ピスタチオの存在感がしっかり楽しめるのが最高です。

同シリーズで「ダークチョコレート ヘーゼルナッツ ロシェ」80g 1070円、「ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ ロシェ」80g 1070円もあるので、いろいろ試してみて。



小粒で個性的！「ピュア チョコレートトリュフ マジパンクリーム」

「ピュア（PURE）」はラトビアのチョコレートメーカーで、さまざまなフレーバーのチョコレートトリュフを展開しています。

写真は「ピュア チョコレートトリュフ マジパンクリーム」32g 4粒入り 431円。

まず、少量のパッケージで気軽に買えて、お手頃価格がうれしいですね。

ひと粒は直径2.5cmくらいととても小さいのですが、表面にクランチが散りばめられていて、ちょっとイガ栗のよう。

割ってみるとこんな感じ。中にはアーモンドと砂糖をペースト状にしたマジパンクリームが入っています。

口の中でイタリアのアーモンドリキュール、アマレットのような風味や、杏仁豆腐のような独特の香りが広がり、チョコレートとのハーモニーが楽しめます。

同シリーズで、「ミルクチョコレートトリュフ 塩キャラメルクリーム」38g 4粒入り 431円、「ミルクチョコレートトリュフ ラズベリーチーズケーキフレーバー」32g 4粒入り 431円などもあります。

本格的で、気になるフレーバーが気軽に楽しめますね。



リッチな味わいのチョコデザート！「成城石井自家製 無花果と胡桃のキャラメルブラウニー」

「推しチョコ★発見フェア」では、成城石井セントラルキッチンのパティシエが中心となって開発を手掛けたデザートが６品登場。

その中の1つが「成城石井自家製 無花果と胡桃のキャラメルブラウニー」1個 647円です。

「成城石井自家製 無花果と胡桃のキャラメルブラウニー」は、甘さと食感の異なる3層構造のブラウニー。

一番下はカカオ分66％のクーベルチュールチョコレートを使用したブラウニー生地。真ん中は自家製キャラメルとミルクチョコレートを使用したキャラメルチョコレート。そしてトップには程よい甘さのコーティングチョコレートが重ねられています。



一番下のブラウニー生地には無花果（イチジク）を混ぜ込んであり、濃厚なチョコレートの味わいの中に無花果の酸味とプチプチとした食感が楽しめるリッチな味わいに。

自分へのご褒美として、ちょっと奮発して食べたいチョコデザートですね。



華やかな香り！「成城石井自家製 カカオ66％チョコレートと紅茶の焼きショコラ」

紅茶好き、チョコレート好きのどちらにも満足できるバランスのよい味わいを目指して作られた「成城石井自家製 カカオ66％チョコレートと紅茶の焼きショコラ」2個 647円。

飾りがなく、見た目がとてもシンプルだけに、本物感が漂います。

カカオ分66％のクーベルチュールチョコレートの味わいと紅茶の華やかな香りが広がる濃厚なデザートです。

紅茶は、チョコレートと組み合わせた際に味わいと香りを最大限に表現するために茶葉を牛乳で10分蒸らしてから紅茶液を作り、茶葉の風味を抽出するひと手間をかけています。

少量でも満足感が得られる濃厚な味わいが特長であることから、小さなサイズが2個セットになっています。



「成城石井」がバレンタインシーズンに向けて取り扱うチョコ製品の中から、チョコレート3種、デザート2種をご紹介しましたが、たくさんのアイテムの中から、本当に自分好みのチョコレートを見つけるのは難しそう。目移りして選べない、という人も多いのでは！？



2026年1月9日（金）から開催されている「推しチョコ★発見フェア〜推しチョコカルテが導く、私だけのご褒美〜」では、そんな人にぴったりのフェア開催期間限定の特別コンテンツが用意されています。

公式アプリでは、ぴったりな推しチョコレートを提案する診断コンテンツ「推しチョコカルテ」を展開。「あなたのチョコの好みの食感は？」などの4〜5つの簡単な質問に回答するだけで、今の気分を表すキーワードと一緒に、ぴったりなチョコレートを提案してくれます。

また、店頭では冊子『私だけのご褒美チョコレート図鑑』を配布。

各商品の味わいやおすすめのシーン、そしてドリンクとのペアリングを掲載。

さらに、「成城石井」の公式SNSでは、フェア対象のチョコレートを毎日日替わりで紹介。

定番のチョコレートもいいけれど、「推しチョコ★発見フェア」を通して、新たな味わいと出会う楽しさも体感してみてはいかがでしょう。

※ご紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



