Snow Man、ラウールが“SHOGUNで欠席”目黒蓮の決起集会を報告 岩本照が6周年イヤーに抱負「過去最強」
9人組グループ・Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介 ※目黒蓮は欠席）が21日、都内で行われた『Snow Man 1st POP-UP』東京開催記者発表に登壇した。
【写真】かっこいい！初展示写真も並ぶ『Snow Man 1st POP-UP』東京会場の様子
白を基調とした衣装で登場した8人は、立ち位置を詰めすぎてスタッフから指摘される一幕が。向井が「目黒分ちょっとね」、佐久間は「9人に慣れてるんで」とにっこり。
「こんなすてきな場所でPOP-UPを開けて本当に光栄に思います」と話す阿部は、「にわか雪がちらつくという予報も出ている中で、Snow Manのことを東京が歓迎してくれている」と声を弾ませた。
あす22日にデビュー記念日を迎え、6周年イヤーに突入するSnow Man。18日には、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のファイナルとなる大阪公演を終えたばかり。ラウールは、『SHOGUN 将軍』撮影のために日本を旅立った目黒とは、「めめを送り出す前の日に、みんなで決起集会をしたので、めめから『ちょっと俺も成長して返ってくるから、みんなも成長した状態で再会しようね』って言ってくれたんで、それぞれがいま成長に結構燃えてて」と明かし、「僕はめっちゃ牛乳飲んでます」と宣言。「もうええよ！」「まだ伸びるか」「そんな物理的に？」とメンバーからツッコまれ、笑顔のまま「爆発的に成長する年にしたいです」と意気込んだ。
さらに岩本は「さっきニュース見てたら、過去最強寒波来るみたいなニュースがやっていたので、Snow Manも過去最強だなと言われるような、経験とか挑戦とかを個人でもグループでもして、Snow Manを応援していて誇らしいと思えるような、そんなグループとして、国内外問わずの人たちを楽しませられる、そんな1年を過ごしていきたいなと思っています」と尽きない意欲をにじませ締めくくった。
ポップアップは、2月22日まで東京・六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ／スペースで開催される。
