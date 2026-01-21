BE：FIRSTらが所属する事務所「BMSG」の新たな5人組ボーイズグループ「STARGLOW（スターグロウ）」が21日、ダイバーシティ東京プラザでデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催した。

昨年9月に初のライブ出演（BMSG FES ’25）を果たした記念の場所、お台場でデビュー日を迎えた。「Star Wish」を初パフォーマンスしたほか、プレデビュー曲「Moonchaser」「My Job」の3曲を披露。エネルギッシュなダンスとラップで、気温4度の極寒の中で集まった約5000人のファンを熱く盛り上げた。

華々しい船出にRUI（18）は「緊張しすぎて唇が動かないもん」と明かし、TAIKI（18）は「デビュー日にこんなに集まってくださって、やってきたことが報われた」と喜びをかみしめた。来場者には開演まで10時間以上待機したファンのいたというほどの人気ぶりで、KANON（19）は「夢をかなえてしまった。マジなのかな…？」と戸惑いつつ、「期待に応えられるように、精いっぱい頑張ります」と誓った。

ADAM（20）は「すべてに妥協せず、本気のものをぶつけていきたい。みんなの幸せな顔を見るために、死ぬまで頑張ります」と誓い、RUIは「俺たちが幸せにするから！」、TAIKIも「僕たちが温めてあげられるように、かましていきます」と意気込んだ。

1月31日からは横浜BUNTAIで初の単独イベントを開催する。KANONは「待ってくださるファンの方に誠実に音楽をお届けしたい。その1歩目を大きな会場から踏み出せるのは本当にありがたいこと。ひとつひとつに感謝しながら1歩ずつ進んでいきたい」。GOICHI（19）は「これからのSTARGLOWにも期待してください。最強のグループになります」と語った。